ピラフ星人、アニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマ「Shalala」をCDリリースへ
ピラフ星人による新曲「Shalala」のCDが、6月17日（水）に発売されることが決定した。 表題曲は本日19日に配信リリースされており、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期エンディングテーマに起用されている。
「Shalala」CDには、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。リリース発表にあわせ予約受付もスタートした。
ピラフ星人はさらに新アーティスト写真を公開。あわせてTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットEDムービーも公開となっている。
■Digital Single「Shalala」
2026.04.19 Release
https://pilafalien.lnk.to/Shalala
■New Single「Shalala」 CD
2026.06.17 Release
予約 https://pilafalien.lnk.to/Shalala_CD
【完全生産限定盤】
内容：CD／DVD（「ピラフ星人ワンマンライブ “卒業式 at 武道館”」映像収録）／オリジナルキラキラシール
￥4,000 (税込) SECL-3310〜3311
M1. Shalala
M2. Shalala - Karaoke
M3. Shalala - Anime Edit
＜CDショップ購入特典＞
■Amazon.co.jp：メガジャケ
※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。
■楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
■アニメイト：オリジナルミニフォト
■セブンネット：オリジナルアクリルカラビナ
■Sony Music Shop：オリジナルアクリル目印チャーム
■TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』
【放送情報】
TVアニメ第2期
2026年4月12日から毎週日曜午後5時〜MBS/TBS系全国28局ネットにて放送中！
【配信情報】
U-NEXT、アニメ放題、アニメイトタイムズ、Amazon Prime Video、ABEMAほかにて配信中！
さらに、TVerにて1週間見逃し無料配信中！
【INTRODUCTION】
皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。
さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家
…だったが、新たな任務が発生――!?
ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。
彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、２つの必要なもの。
つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は０」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！
そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。
謎に包まれた彼の目的とは!?
夜桜家に降りかかる様々な事件！
試されるのは家族の絆!!
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始!!!
【STAFF】
原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）
総監督：湊未來
監督：中津川孝広
シリーズ構成：湊未來
キャラクターデザイン：郄橋瑞紀
美術監督：中原英統
色彩設計：山口真奈美
撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）
3D監督：平田洋平
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：鐘江 徹
音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会
オープニングテーマ：櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」
エンディングテーマ：ピラフ星人「Shalala」
【CAST】
朝野太陽 ：川島零士
夜桜六美 ：本渡 楓
夜桜凶一郎 ：小西克幸
夜桜二刃 ：鬼頭明里
夜桜辛三 ：興津和幸
夜桜四怨 ：悠木碧
夜桜嫌五 ：松岡禎丞
夜桜七悪 ：内山夕実
ゴリアテ ：松岡禎丞
◆アニメ公式サイト
https://mission-yozakura-family.com
◆原作＆アニメ公式X（Twitter）
＠OfficialHitsuji (https://twitter.com/OfficialHitsuji)
推奨ハッシュタグ：#夜桜さんちの大作戦 #アニメ夜桜さん
◆公式TikTok
＠yozakura_family_anime（https://www.tiktok.com/@yozakura_family_anime）
©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS
【原作情報】
◆原作公式サイト
https://www.shonenjump.com/j/rensai/yozakura.html
１〜29巻 好評発売中
©権平ひつじ／集英社
関連リンク
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