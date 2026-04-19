ハロー!プロジェクトのアイドル・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）の米村姫良々（きらら＝21）が18日、自身のインスタグラムを更新し、1999年に発売されたモーニング娘。の代表曲「LOVEマシーン」のジャケット写真の“復刻版”を公開した。



【写真】見覚えのありすぎる構図 金髪メンバーがいないけど…

「4/23発売の アップトゥボーイ Vol.361 オフショ」とコメントし、シルバーの衣装の画像を掲載。「40周年記念号はハロプロ大特集 選抜メンバーで表紙・巻頭・巻末グラビアをジャックしています!」と伝えた。



さらに「アップトゥボーイ」の表紙の画像も掲載。「モーニング娘。さんのヒット曲『LOVEマシーン』のジャケ写をオマージュさせていただきました ぜひチェックよろしくお願いします!!」とシルバー衣装の意味を説明した。



「アップトゥボーイ」は1986年創刊で今年40周年。モー娘。が今年9月で30周年に突入することもあり、W周年のグラビアが実現した。



表紙を務めたのは現在のハロプロ7グループのメンバー。モーニング娘。'26の小田さくら、牧野真莉愛、山粼愛生、アンジュルムの後藤花、Juice=Juiceの段原瑠々、川嶋美楓、つばきファクトリーの谷本安美、BEYOOOOONDSの西田汐里、OCHA NORMAの米村姫良々、ロージークロニクルの上村麗菜の10人が登場している。



（よろず～ニュース編集部）