第二次世界大戦後の国際秩序において、「欧米」という言葉は、共通の価値観と戦略的利害を共有する枠組みとして機能してきた。しかし近年、特にドナルド・トランプ大統領によるNATOへの関与縮小を示唆する言説は、この枠組みの安定性に疑問を投げかけている。

ただし、それは直ちに欧米の解体を意味するものではなく、むしろ関係の再編過程を示す動きとして理解すべきである。

トランプ氏のNATO離脱論や防衛費負担をめぐる批判は、第一次政権期から一貫する「アメリカ・ファースト」の延長線上にある。これにより欧州側に警戒感が生じたのは確かであり、特にドイツやフランスでは、米国依存を相対化し、戦略的自立を強化すべきだという議論が活発化した。

一方で、NATO自体は制度として維持されており、ウクライナ戦争以降にはむしろ結束を強めた側面も見られる。したがって現在の状況は、同盟の崩壊というよりも、負担配分や役割をめぐる交渉が顕在化した局面と捉えるのが妥当である。

この摩擦の背景には、価値観の断絶というよりも、優先順位の差異が存在する。欧州が多国間主義や規範外交を重視する傾向にあるのに対し、米国では国内政治の影響を受け、保護主義的政策や選択的関与が強まる局面がある。

例えばインフレ抑制法（IRA）は欧州との経済摩擦を生んだが、同時に対中戦略や先端技術分野では協調も続いている。このように、競争と協力が併存する関係は、従来よりも複雑化しているが、直ちに価値共同体の消滅を意味するものではない。

ソ連という共通の敵が結束を強めた冷戦期

歴史的に見ても、欧米は常に一枚岩であったわけではない。冷戦期においてさえ、通商問題や安全保障戦略をめぐる対立は存在していた。ただし、当時はソ連という明確な共通の敵が存在し、それが結束を相対的に強めていた点は否定できない。

冷戦終結から三十年以上が経過し、中国の台頭やグローバル・サウスの影響力拡大が進む現在、そのような単純な二極構造では国際関係を十分に説明できなくなっている。

この変化は、欧米という枠組みの無効化ではなく、その機能の変質として捉えるべきである。米国と欧州は依然として安全保障や経済、規範の多くの分野で深く結びついているが、その関係は理念的一体性から、より現実的な利害調整へと比重を移している。

トランプ氏の言説は、この傾向を加速・可視化した要因の一つではあるが、それ自体が決定的な転換点であると断定するのは慎重であるべきだろう。

したがって、世界を「欧米対非欧米」という単純な対立構造で捉える見方は、依然として一定の説明力を持ちつつも、現代の複雑な相互依存関係を十分には捉えきれない。

重要なのは、「欧米」という枠組みを前提として維持するか否かではなく、その内部における多層的な利害調整と、域外アクターを含めた動的な関係性をいかに分析するかである。現在進行しているのは、結束の消滅ではなく、より流動的で現実主義的な同盟関係への再編と捉えられる。

文/和田大樹 内外タイムス