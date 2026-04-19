元保護犬のドッグランでの一コマがSNSで話題を呼び、投稿は48万回再生を突破。迷子になってしまい不安げにウロウロするわんこ…。ママを見つけた瞬間のいじらしい姿には「全然違う！」「わんこの笑顔に涙…」「ほんと嬉しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランで飼い主を見失い、不安な表情を浮かべる元保護犬…見つけた瞬間の『尊い光景』】

ドッグランでママを見失ったわんこ

Instagramアカウント「lucky_hogoken」に投稿されたのは、元保護犬「ラッキー」くんのドッグランでのワンシーン。野犬だったラッキーくん、最初はドッグランも怖くて入れなかったそうですが、楽しい経験を積み重ねた今では大好きな楽園になったのだそう。

この日もドッグランを満喫！のはずが、不安そうにウロウロと辺りを見渡すラッキーくん…。どうやらママを見失ってしまった模様。楽園であるドッグランもママが見守っていてくれたからこそ。姿が見えなくなった今は、楽しさよりも不安の方が何倍も勝っている様子だったとか。

ママ見っけ！不安そうな表情が一転…？

居ても立っても居られず自ら探すことにしたラッキーくん。たくさんの人がいますが肝心のママは発見できません。その様子を遠くで見守っていたママですが、見かねて近づいていったそう。

ラッキーくんのママセンサーが発動したのでしょうか、まだまだ距離はあるのに『見つけた！！』と笑顔に…！今までの不安な表情とは180度違う、パアァッと満開のお花のような笑顔にはこちらまで同じ表情になってしまいます。

満面の笑顔が可愛い♡

ママを見つけたラッキーくんは、表情だけではなく足取りもまったく異なります。ルンルン♪と跳ねるようなステップでママの元へ駆けて行ったそう。

距離が近づくにつれ、スマイルも最上級に。『ママ～！』とキラキラのお目目を細めて、下がっていた尻尾はブンブン、お耳はぺったんこのヒコーキ耳…。再会できた喜びが一目でわかる姿はなんとも微笑ましい限り。

ママやパパが見守っていてくれるからこそ、大好きな人や場所が増えていくのでしょう。これからもたっぷりの愛情を注がれながら、幸せな日々を過ごしてくださいね。

この投稿には「見つけた瞬間の顔ったら♡」「嬉しい嬉しい～！」「笑顔にこちらがウルウル」といった、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「lucky_hogoken」には、ラッキーくんとご家族のあたたかな日々が紹介されています。人見知りでビビりなわんこが、わんぱくな甘えん坊に…！可愛い姿は要チェックです♡

写真・動画提供：Instagramアカウント「lucky_hogoken」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております