【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは海の動物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、水族館でもおなじみの動物から、物事を動かすための工夫、そして音楽を楽しむときに手にするアイテムまで、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
あ□□
□□け
か□□ーど
ヒント：ひれ状の足を持ち、バランスボールなどの芸が得意な海の動物、罠や装置などを働かせるための工夫、そしてCDなどに付属している歌唱内容を確認するものを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しか」を入れると、次のようになります。
あしか（アシカ）
しかけ（仕掛け）
かしかーど（歌詞カード）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、海の生き物の名称、技術的な工夫、そして音楽にまつわる身近なアイテムが並んでいました。一見すると接点のない言葉たちが、同じ音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、水族館でもおなじみの動物から、物事を動かすための工夫、そして音楽を楽しむときに手にするアイテムまで、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□け
か□□ーど
ヒント：ひれ状の足を持ち、バランスボールなどの芸が得意な海の動物、罠や装置などを働かせるための工夫、そしてCDなどに付属している歌唱内容を確認するものを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しか正解は「しか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しか」を入れると、次のようになります。
あしか（アシカ）
しかけ（仕掛け）
かしかーど（歌詞カード）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、海の生き物の名称、技術的な工夫、そして音楽にまつわる身近なアイテムが並んでいました。一見すると接点のない言葉たちが、同じ音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)