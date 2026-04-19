防衛省は１９日、北朝鮮が同日午前６時台に同国東岸付近から複数の弾道ミサイルを発射したと発表した。

日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に落下し、航空機や船舶への被害は確認されていない。政府は北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議した。

韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮は同日午前６時１０分頃、同国東部・新浦（シンポ）付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射し、約１４０キロ・メートル飛行した。韓国・聯合ニュースは、発射地点付近に潜水艦の基地があることから、「潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）である可能性が指摘されている」と伝えた。

北朝鮮による弾道ミサイル発射は８日以来で、今年７回目。オーストラリアを訪問していた小泉防衛相は１９日、メルボルン近郊で同行記者団の取材に応じ、「関連情報の収集と分析に努め、緊張感を持って警戒監視などの対応に万全を期す」と強調した。

日米韓の外交当局は１９日、電話で協議し、連携して対応していく方針で一致した。米インド太平洋軍は「米国本土と同盟国の防衛に引き続き関与する」との声明を発表した。