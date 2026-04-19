◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節 レバンガ北海道９２―８４千葉Ｊ（１９日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区の千葉Ｊに９２―８４で勝利し、初のＣＳ進出に望みをつないだ。ＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）がＢリーグで自己最多タイとなる６本の３点シュート（Ｐ）を成功させ、勝利に導いた。東西両地区１、２位を除き上位４クラブがＣＳに進むワイルドカード争いでは５位。４位のＡ東京とは３ゲーム差で、次節の秋田戦（２２日、ＣＮＡアリーナ）に向かう。

ジョーンズがレバンガの窮地を救った。チームトップ２２得点の活躍に、「大きな勝利。プレーオフのレースに生き残るためには、きょう負けてしまえば、ほぼほぼ不可能。諦めるのは簡単だけど、諦めないで最後まで戦えたことを誇りに思う」とうなずいた。

ＳＧ富永啓生（２５）が、同じく日本代表の渡辺雄太（３１）らから厳しいマークを受けた。代名詞の３Ｐは１８日の第１戦で０本。この日も第３Ｑ終了時点で成功がなく、得点源を封じられた。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「このチームの弱点の一つでもあり、３Ｐを打たないところがあった。ペイントアタックもしながら、３Ｐも狙っていく。もう少し３Ｐのアテンプト（試投数）を増やそう」と後半に指示を送った。

前半で試投数０だったジョーンズは「後半はもっとアグレッシブにシュートを狙っていこう」と、第３Ｑ開始直後にこの日初めての３Ｐを成功。５点にリードを広げられた第４Ｑ中盤には、この日６本目を沈めてチームを鼓舞した。その後、富永が２日間で初となる３Ｐを決めるなど同Ｑ３１得点で逆転。タレント軍団から白星をもぎとった。

Ｃジャリル・オカフォー（３０）がコンディション不良で残り試合の出場が難しくなり、１７日に契約解除が発表された。快進撃を支えてきた主力を欠く中、最年長のベテラン主将は、第１戦でチーム最長となる３１分７秒出場。１５日のＡ千葉では今季最多２８得点を挙げるなど、疲労を感じさせないプレーを続けている。

クラブとして未だ到達したことのない大舞台へ、最終盤もＫＪの活躍が必須になる。「１人が欠けても次の選手がステップアップして貢献していく。最後まで何が起こるかわからない」。残り５戦。４位・Ａ東京と激突する最終節まで、ＣＳ進出の望みをつないでいく。（島山 知房）