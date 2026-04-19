◇MLB タイガース 4-1 レッドソックス(日本時間19日、フェンウェイ・パーク)

レッドソックス・吉田正尚選手はサヨナラ打の翌日ながら出番なし。チームは2試合連続1得点のみで敗れました。

この日チームはタイガース先発のサイ・ヤング賞左腕、タリク・スクバル投手の前に6回までに10三振を喫するなど封じられ、5安打1得点で敗戦。前日、延長10回裏に代打で出場しサヨナラタイムリーを放った吉田選手は最後まで起用されませんでした。

レッドソックスは今季20試合を消化し8勝12敗で、ア・リーグ東地区最下位まで1ゲーム差の4位。得点数はア・リーグ15チーム中12位(79得点)、打率は8位(.230)、HR数は最下位(12本)、OPSは13位(.652)と、打撃面で苦しんでいるチーム事情が数値に表れています。

一方、吉田選手は12試合の出場にとどまり0本塁打ながら、打率.310、5打点、OPS.888を記録。特に4月は現在6試合連続安打を記録中で打率.375と、好調を維持しています。

チームは現在13連戦の2戦目を終えたばかりで、ハードな日程のまっただ中。吉田選手の出場機会が今後増えていくか、アレックス・コーラ監督の采配に注目が集まります。