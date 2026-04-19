「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）

体重無差別で行われた。６３キロ級の渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３−０で勝利し、初出場初優勝。平成以降では最軽量で制し、「皇后杯の大きな舞台にてることを誇りに思っていた。決勝はどんな試合でもラスト１回なので、自分の柔道を出し切ろうと思って全力で戦った」と実感を込めた。

初戦（２回戦）で前回大会準優勝の白金未桜（筑波大）に判定勝ちすると、長い手足を生かして奥襟をつかむ組み手で常に優位に立ち、準決勝まで順調に突破した。７８キロ超級の米川との対戦でも開始から８分間攻め続けて、３−０の判定勝ち。「相手にいいところを持たせないように先に組み手をして、自分から仕掛けていったのが勝因かなと思います」とうなずいた。

夢は２８年ロサンゼルス五輪出場。２５年世界選手権を制した嘉重春樺（かじゅう・はるか）＝ブイ・テクノロジー＝が最大のライバルとなるが、渡辺は「（１１月の）講道館杯で優勝して、グランドスラム東京でも優勝して、五輪にもつなげていきたい」と力強く意気込んだ。