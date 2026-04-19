「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）

阪神が中日に逆転勝ちし、今季４度目の３連勝。対中日には開幕から６連勝で、１リーグ時代を含めて球団史上初となった。

ただ、先発の伊原は１回１／３を５安打４失点で緊急降板。試合後、藤川監督は下肢のコンディション不良と明らかにした。「少しマウンド上でのパフォーマンスが、あれっという感じでしたから。自分の方で、投手コーチに行ってもらって。行った段階では本人も少し違和感があったようで」などと説明。具体的な箇所については「下肢ですね。下肢の違和感になると思います」とし「あとは明日、明後日というところで。どれだけの症状かは正直わかりません。重いか軽いかも」と続けた。

伊原はこの日、初回２死から３四球を与えるなど崩れ、いきなり２失点。３−２の二回は石伊に逆転２ランを浴び、続くボスラーに死球。さらに細川に中前打を許して１死一、二塁のピンチを招いたところで安藤投手コーチがマウンドへ。その際に体の異変を訴えたとみられ、トレーナーに付き添われながら緊急降板した。初回に１４０キロ台中盤が出ていた球速は、二回に入ると１３０キロ台中盤まで減速していた。

伊原は降板後、「（状態については）僕から言えることはありません。マウンドに上がっている以上は…逆転してもらったのにこういう形になってしまって、申し訳なかったです」と話していた。