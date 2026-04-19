株式投資は「売買益を狙うもの」と考えられがちですが、実際には「配当金」や「株主優待」といった“持っているだけで得られるワクワク”も大きな魅力です。権利落ち日を過ぎると株価が下落するリスクには注意が必要ですが、利益以外の楽しみ方を追求することも1つの株式投資の醍醐味といえるでしょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』より一部を抜粋・編集し、個別株を楽しみながら保有する方法について解説します。

売買せずにワクワクが得られる「株主優待」…〈人気のある優待12選〉

投資信託では得られない、個別株ならではの魅力の一つが「株主優待」です。

株主優待とは、その企業の一定数以上の株式を持っている株主に対し、企業が自社の製品などをプレゼントしてくれる制度です。

実はこれ、日本特有の制度で、欧米などでは一般的ではないんです。ただ、注意点があります。優待を受けるためには、通常「100株（1単元）」を持っている必要があります。なお個別株については、通常の売買単位も100株が基本です。1株1,500円の株だとしたら、15万円が必要というわけですね。

ただ最近は、1株から購入できるサービスを展開する証券会社が増えています。ですから「お金はないけど個別株投資もやってみたい」といったときには、100株単位で買わなくても、少しずつ買ってみてもいいですね。1株なら数百円から数千円程度で購入できる株もたくさんあり、私も1株単位で買うときもあります。

話を戻すと、最低でも100株を保有していなければ、優待は受けられません。すべての企業が優待を実施しているわけではありませんが、たとえば人気のある優待には、下記のようなものがあります。

たとえばディズニーランドは、500株以上持っていれば1回、1万2,000株以上持っていれば年に12回もタダで入れてしまいます。といっても2026年1月時点で、株価は1株2,900円くらいですから、1万株だと3,500万円くらいオリエンタルランド株を持っていなくちゃいけないので、なかなか現実的ではないですが……。

やっぱり、「モノ」が届くというのはうれしいもの。基本的には毎年受けられるものなので、優待品が届く時期になると私もワクワクします。

［図表1］人気のある優待一覧 ※優待内容は、年2回実施の企業については「年間の合計」を記載しています。

嬉しい優遇はモノ以外にも…何もせずとも入ってくる「配当金」

それ以外にうれしいのは「配当金」です。配当とは、企業が得た利益を株主に配当することを指します。

優待の場合、どれだけ株を持っていたとしても一定の株数から優待の中身が変わることはありません。たとえばライオンの株を100株だけ持っていても10万株持っていても、同じ優待しか受けられません。

それが配当金の場合、持っている株数に比例して受け取る配当金は増えていきます。また、優待と違って、1株しか持っていなくても1株分の配当金がもらえます。

配当金の目安となるのが「利回り」です。たとえば、株価が1,000円で、配当金が年30円であれば、配当利回りは3％です。

3％と聞くと少なく感じるかもしれませんが、銀行預金の金利（0.2％）と比べれば、その差は歴然です。

もし100万円分の株を持っていれば、毎年3万円が何もしなくても入ってきます。3万円あれば、ぜいたくなディナーに行ったり、マンガを大人買いしたりできますよね。

この株が1,000万円分になれば、配当金は年間30万円。株1億円分になれば、配当金は年間300万円……！

お金持ちの中には、そうやって資産を投資に回し、配当だけで十分暮らせるような人も少なくありません。資産家はそうしてさらにお金持ちになっていくというわけです。

ただし、「配当が高い株を買ったほうがいい」とは一概には言えません。配当利回りは株価に対する配当金の割合を指します。ですから、その企業の業績が振るわず、株価が下がったから結果的に高配当株になってしまった……というものもあるからです。

あくまで「好きな企業を応援していたら、お小遣いももらえてラッキー！」くらいの感覚でいるのが、散財さんにはちょうどいいスタンスかもしれません。

「優待」や「配当」が受けられるのはいつ？「株価が下がって損した！」を防ぐための注意点

中長期投資をする人の中には、優待や配当を一番の目的にしている人も少なくありませんし、優待を受けられる株を買ったことから、その企業のファンになる人もいます。

“応援投資”では「この企業が大好きだから応援する」という流れが前提ですが、優待や配当を見て「この会社はけっこう好き。でもこれだけ優待と配当を実施するのであればもっと好きになれそう。だからこの会社にしよう」と思って選んでもいいかもしれませんね。

では、いつ買えばその「ご褒美」をもらえるのでしょうか？

実は、いつでもいいわけではありません。「権利付最終日」という日があります。証券会社のアプリやサイトでその銘柄を見ると、必ずこの日付が書いてあります。

難しい計算は不要です。とにかく「その日の市場が閉まるまで（15時30分まで）に買って、持ち越す」。これだけでOKです。

翌日（権利落ち日）に売ってしまっても、優待や配当を受ける権利はなくなりません。

ただし、みんな考えることは同じ。権利付最終日に向けて株価は上がり、翌日にはストンと下がることがよくあります。「優待を受けたはいいけど、株価が下がって損した！」なんてことになったら本末転倒ですよね。

※本記事は、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）より一部を抜粋・編集したものです。記事内の銘柄情報や株価、優待内容はすべて書籍刊行時のデータに基づいており、現在とは異なる場合があります。また、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資には価格変動リスクがあり、元本を割り込むことがあります。最終的な投資決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。

横川 楓

経営学修士(MBA)／ファイナンシャルプランナー(AFP)

やさしいお金の専門家

推し活経済評論家