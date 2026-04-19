lynch.が、ニューアルバム『CLIMAX』を7月1日にリリース。あわせて全国18公演のツアー開催と最新アーティストビジュアルが発表された。

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『CLIMAX』は、2023年発売の『REBORN』以来約3年4カ月ぶりとなる通算12作目のオリジナルフルアルバム。タイトルの“CLIMAX”は最高潮、最高点を意味している。lynch.は12月28日の東京ガーデンシアター公演でデビュー20周年プロジェクトのラストを飾り、現在21年目に突入している。

あわせて公開された新アーティストビジュアルでは、朽ち果てた洋館の中にメンバーが佇む姿が切り取られており、ダークな世界観の中にも光が差し込む印象的な仕上がりとなっている。

初回限定盤はCD+Blu-rayの特殊パッケージ仕様となっており、通常盤はCDのみ。キングレコード公式オンラインショップ『KING RECORDS STORE』にて、期間中に予約するとB2告知ポスターがもらえる早期予約キャンペーンも開始している。受付は5月31日23時59分まで。

さらに、タワーレコードでの購入者を対象としたサイン会も決定しており、7月5日のタワーレコード新宿店を皮切りに、梅田NU茶屋町店、名古屋パルコ店の計3会場で開催される。サイン会参加にはタワーレコードでの初回限定盤の予約が必要となる。

また、全国ツアー『lynch. TOUR'26「IGNITE THE CLIMAX」』も開催。7月12日の大阪BIGCAT公演を皮切りに、帯広、札幌、静岡、岡山、松山、高松、長野、新潟、仙台、郡山、東京、横浜、京都、名古屋、福岡、熊本を巡る全18公演となっている。ツアータイトル“IGNITE THE CLIMAX”は“絶頂に火をつける”という意味だ。なおチケット情報など詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）