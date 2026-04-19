小島瑠璃子と指原莉乃のコラボ動画がYouTubeに公開されている。小島がコラボの反響について自身のInstagramを通じてコメントした。

（関連：【画像】濃いピンクヘアに笑顔の小島瑠璃子）

小島の動画では高級ホテルで視聴者の質問に回答、指原の30代のリアルを話した2人。小島は「指原莉乃ちゃんとのYouTubeコラボを見てくださった方々ありがとうございました」「反響をいただき嬉しい限りです」「師匠で、憧れで、元嫉妬相手で、同志で、ズッ友」「トークの端々から異次元の愛と心遣いと聡明さを感じました」「莉乃ちゃん本当にありがとう」と綴っている。

また、小島はピンク髪となった姿をセルフィーで公開。「桜は少し恋しいけれど」「髪をさらに濃いピンクにして（！？）」エネルギーチャージ」「写真ではあまりわかりませんが実際にみるとかなりのピンクです」「コメントで何枚目がお好みか教えてください」とファンに呼びかけている。コメント欄には「笑顔が素敵」「可愛さ増してる」などのコメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）