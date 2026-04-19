◆パ・リーグ 日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）

日本ハムは、守備が乱れた８回に一挙８点を奪われ勝負を決められた。

２点差で迎えた８回、ドラフト１位ルーキー・大川慈英投手がプロ初登板。先頭の渡部を中飛に打ち取ると、続く林もセカンドへのゴロに打ち取ったが奈良間がこれをはじき、エラーで出塁を許した。

続く山村の右前打で１死一、三塁。ここで長谷川が一塁線へセーフティースクイズを転がすと、一塁・清宮幸が本塁へトスするも悪送球となった。記録は犠打野選で、走者は清宮幸の悪送球で二、三塁へと進塁した。

続く古賀の打席で、大川がワイルドピッチ。さらに１死三塁から、二ゴロを奈良間が本塁へ送球するも間に合わず、記録は野選となった。続く平沢は右翼線二塁打。ここで４番手に池田を送ったが、１死二、三塁から滝沢に中前適時打を許し、中堅・西川の悪送球の間に打者走者も二塁へ進んだ。

続く桑原が四球を選び満塁。ここで源田が右翼ブルペンへ１号グランドスラムを運び、一挙８点のビッグイニングを完成された。

終わってみれば、２４年７月以来の１５失点。新庄監督は「疲れもたまってくるころだし、明日は選手達にゆっくり休んでもらって、次のカードでやり返します」とコメントした。