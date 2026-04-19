家事・育児の「見えない負担（ケアワーク）」を可視化するオリジナルキャラクター「しれっとゆう子さん」のカルタカード・ＬＩＮＥスタンプが話題となっている。

ＮＰＯ法人ひと・コネクト兵庫（兵庫県）が運営するライフアシストプロが展開しているもので、兵庫県三田市をはじめ相生市・綾部市・芦屋市など複数自治体への採用実績を経て、より多くの家庭・自治体・企業に届けるべく、本格的な全国展開がスタートした。

■まだ「見えない」家事・育児の負担

家事や育児にかかる時間・労力・精神的負荷の大部分は、今なお女性に集中しがち。内閣府の調査によると、夫婦間の家事分担比率は女性側が約８割を占めており、この「見えない負担」が、女性の就労継続・キャリア形成・メンタルヘルスに大きな影響を与えている。

実際に企業の新入社員研修の場でも、仕事と家事・育児の両立への不安や関心を口にする若者が増えており、この問題は今まさに次世代の切実なテーマとなっている。

しかし、この問題を「正面から語り合う」のはハードルが高い。そこで生まれたのが、「しれっとゆう子さん」というキャラクター。

■「しれっとゆう子さん」とは

ゆう子さんは、２度目の育休中のワーキングマザー。上司の冷たい態度、夫の育休拒否、上の子の育児…現代の多くの女性が抱えるリアルな葛藤を体現するキャラクター。

彼女の特徴は、不満を爆発させず「しれっと」本音を伝えること。そのしなやかさが共感を呼ぶ。

■【カルタカード「みんなで気づく 家事と育児と思いやり しれっとゆう子さん」】

▼絵札４６枚・読み札４６枚・説明書１枚 パッケージサイズ：１８×１２．６×２．６ｃｍ

▼家事・育児の「見えない負担」を題材にした４６のシーンを描いた、対話型カードゲーム

▼時短家事コーディネーター・整理収納アドバイザー・管理栄養士・保育士・イラストレーター等の専門家チームが共同開発

▼販売価格：税込３９８２円（ＥＣサイト・ｓｔｏｒｅｓにて販売中）

■【ＬＩＮＥスタンプ「しれっとゆう子さんから夫に贈るスタンプ 第１弾」】

「言いたいけど言えない」日常のモヤモヤをゆう子さんが代弁するスタンプ。家事・育児の分担をユーモアで伝えるコミュニケーションツール。ＬＩＮＥストアにて販売中