◆体操 全日本個人総合選手権 第２日（１７日、高崎アリーナ）

世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次の両選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計１６６・９４７点で３位に食い込んだ。

予選は９位と出遅れたが、後半３種目の跳馬、平行棒、鉄棒で１４点台の高得点を並べ表彰台に立った。大会後、大会２週間前に左手中手骨の骨折を明かした。「あん馬、平行棒、跳馬と自分の一番得意な種目で練習できない１週間があったけど何とか間に合わせた」と振り返った。

上位を狙った昨年は８位に終わるなどして世界選手権代表（補欠）を逃したが、今年はケガを抱えながら上位に食い込み意地と成長の跡をみせた。「２試合やりきれたので、腫れたり、炎症があるのでそこを落ち着かせて（代表選考がかかる５月の）ＮＨＫ杯に向けて修正していきたい」と前を向いた。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。