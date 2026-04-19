■これまでのあらすじ

父は20年前に会社でミスをして、義兄に助けられていた。その礼として姉は義兄に嫁いだのだ。母からは「あなたのためでもあった」と言われ、智也は自分の暮らしが姉の犠牲の上に成り立っていたことを知る。しかし、義兄は本当に父を助けたのだろうか…。



父さんは鋭斗さんに「何とかする」と言われて、そのまま信じていただけだった。父さん自身も騙されていたのかもしれないが、今となっては…誰にもわからない。もう、取り返しがつかない。

俺はその事情を何も知らないくせに、長い間姉を見下していた。姉が苦しんでいるのに気づけなかった。姉のおかげで大学に行けて、今があるのに…。バカすぎる。でも、過去を悔やんでいる場合じゃない。俺は、これからを変えるしかない。数日後、遥と一緒に姉のマンションへ姉に謝りに行った。ずっと自分の気持ちを押し殺してきた姉は「どうすればいいのかわからない」と混乱していたのだがー…。イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)