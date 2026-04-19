任期満了に伴うさぬき市長選挙がきょう（19日）告示され、現職と新人、あわせて3人が立候補しました。

【写真を見る】さぬき市長選挙告示 現職と新人の計3人による選挙戦 今月26日投開票【香川】

さぬき市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、新人で市遺族連合会副会長の名和京太郎氏、現職で6回目の当選を目指す大山茂樹氏、新人で元会社員の三木重昌氏の3人です。



【名和京太郎候補（62）無・新】

「一番大きな課題はやはり人口減少・少子化であります。私はこの人口減少・少子化に真正面から向き合い、人口減少に歯止めをかけたい」





【大山茂樹候補（75）無・現（5）】「将来必要なことをやりながら借金を減らす、そういったことをやってきたのは、私の自慢のひとつであります。変えなければならないものもあるのは言う通りだと、しかし、変えてはいけないものもあるという」【三木重昌候補（59）無・新】「このままでは、この街も、暮らしも、もたんぞと。だから私が先頭に立って、このさぬき市をもう一度輝かせて、再起動させる」さぬき市長選挙は今月26日に投票が行われ、即日開票されます。