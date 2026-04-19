“オルタナティブ”と冠した音楽が溢れる昨今。メインストリーム／商業主義に対するアンチテーゼとして誕生したジャンルだが、そこに内包される音楽の幅は拡張し続け、今は思想というよりも、よりパーソナルな表現を追求する場所として機能しているように思う。オルタナティブって一体なんだーーそんなことを考えているときに出会い、「見つけた！」と胸が高鳴ったのがiVyだった。

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2023年結成、fuki（Vo/Gt）とpupu（Vo/Key）からなるオルタナティブ・ポップ・ユニット。楽曲、MV、アートワーク、ステージ、グッズ……etc、二人が信じる感性と美学がそのまま注ぎ込まれたクリエイティブに触れていくうちに、ただの記号としてではなく、“現代のオルタナティブ”を体現したような人たちだと確信した。初めてワンマンライブを見たときには、ただの好奇心から二人に話を聞いてみたいと強く思った。

fukiとpupuはなぜiVyとして音楽活動を始めたのか、普段どんなことを考えながら作品を作っているのか……前述した通り、このインタビューは極めて個人的な願いで実現したものだ。しかし、願わくばこのテキストからiVyの存在を知り、少しでも多くの人が彼女たちの音楽に触れてもらえたらいいなと思う（編集部）。

■自分たちの居場所は自分たちで作るーーiVy結成～本格始動までの背景

ーーお二人は服飾系の専門学校に通っていて、SNSを通じて知り合ったんですよね。大学ではどんなことを学んでいたんですか？

pupu：私は服作りです。

fuki：私は流通の方でした。

ーーそれで知り合って、二人で遊びはじめたと。お互い、どんな印象でしたか？

pupu：学校の近くに猫がいる喫茶店があって、最初遊んだ場所がそこでした。自分はあんまり喋るのが得意じゃないんですけど、すごく真剣に話を聞いてくれる人だなと思った。当時はスケッチブックをいつも持ち歩いていて絵やポエムを書いてたんですけど、それを見せようって思ったんです。はじめましてだったのに。そんなの普通は人に見せないし、見せるために書いてたわけでもないのに、見せたいな、自分のことを知ってほしいなって思って。それくらいフィーリングが合ったんだと思います。fukiはすごく真面目に見てくれた。

fuki：私は、pupuのことを不思議ちゃんだなって思った。まず、目の前にいても「ほぇ～」ってしてて、目が合わない（笑）。どうやら緊張してたみたいで。でも、好きなものとか音楽の話になるとすごく盛り上がったんです。優しいし、面白い子だなと思いました。

ーー中でも、特にフィーリングが合うなと思った瞬間は？

fuki：まず服が好きっていう共通点があって、ファッションの好みもなんとなく合うなと思っていたんだけど、それ以上に合ったのが音楽の話でした。「人生で一回は音楽をやりたかった。憧れてたのってミュージシャンだったかも」と言ったら、pupuが共感してくれて。それで一気に距離が縮まった感じがしました。その場のテンションで「バンドやろうよ！」って盛り上がることって、学校でもそれまで何回も見てきたんですよ。「じゃあ明日から頑張るわ」とか、よくある。それを継続してる人っていなくて。でもpupuは、そういうノリじゃなかったんですよね。適当に言ってる感じがしなくて、信じられるって思った。

pupu：音楽やろうってなっても、1回きり会って終わりみたいなのも多いし。

fuki：そうそう。でも私たちはすごく頻繁に会うようになって。

pupu：めっちゃ頻繁にfukiの家に行った。

fuki：最初は音楽を作るわけでもなくて、ちょっとアコギを弾いたりはするけど、基本は一緒にオムライス作ったり、ぬいぐるみ交換したり。

pupu：手作りのろうそくと、手作りのぬいぐるみを交換しようとか。

fuki：よくわかんない遊びを繰り返してたね。

ーー音楽に関しては、共通で好きなものはあったんですか？

fuki：最初にSNSで声をかけたきっかけが、pupuが耳中華を聴いていたからだったんですけど。そこから、二人ともバンドがルーツにあることが分かって。私の周りの友達はクラブに行く人が多くて、私もついて行ったりしてたけど、根本的にはバンドがすごく好きで、一人でライブに行っていました。だから、同じ学校にバンド好きな子がいるんだっていうのはすごく嬉しかった。

ーーそれで、二人で遊ぶ中でどのように音楽を作るようになっていったんですか？

fuki：一回、私がPCにGarageBandを入れたんですよね。それでトラックを作ってみようと思って、できたものをpupuに送ったんです。

pupu：それまでずっと遊びながら続いてた関係の中で、急に送ってきたんです。それが、今YouTubeにもアップしてる「Prologue」という曲で。

fuki：あと「seabed」っていう曲も作って、それもpupuが「いい！」って言ってくれて。で、傘を差してる可愛い女の子の絵を描いてくれたんですよ。

pupu：動画も作ったね。その女の子がいろんな場所を旅する動画。大仏の上にいたり、亀の上にいたり、海辺の先端に立ってたり。

ーーバンドが好きとのことですけど、もともと軽音楽部などの経験はあったんですか？

fuki：高校の時に軽音部に入ってたんですけど、ほぼ何もしてなくて、お菓子を食べに行ってただけでした（笑）。でも、もともとピアノをやっていて、吹奏楽もやっていたので、音楽には触れていましたね。

pupu：私はクラシックギターをやっていました。

fuki：でも実際のところで一番大きかったのは、私が学校でファッションショーの音楽を担当することになったのがきっかけなんです。1年目は教えてくれる人がいたんですけど、2年目は一人になってしまって、「全部作れ」って言われて。それで泣きながら作り方を覚えた（笑）。やりはじめるとすごく楽しくて、気づいたら半日くらい没頭してたり。その流れでアンビエントっぽいものを作ったり、ノイズっぽいものを作ったり、A.G.Cook の曲をコピーしてみたり。

ーーなるほど。でも今の話だと、もっと電子音楽寄りになってもおかしくない気もしますが、そこからバンドサウンドに向かったのはなぜなんでしょう？

pupu：なんでだろう。でもやっぱり根本的にバンドが好きだからかな。

fuki：確かに。電子音楽も大好きなんですけど、家にギターがあったのも大きいかも。PCで簡単に歪ませたりできるし、それで楽しくなっちゃって。

ーーライブはどうやって始めたんですか？

fuki：ソロ名義で曲をいくつか、SoundCloudに上げていたんです。soujさんという方に「ライブやりませんか？」と誘ってもらいました。それで「iVyで出たいです」って言ったんですけど、よく考えたらライブのやり方がわからなくて。とりあえずGarageBandでトラックを流して、ギターとキーボードで演奏した。あと弾き語り。

pupu：大塚にある「地底 -chitei-」っていう地下の真っ暗なミュージックバーだった。

fuki：そこからオファーが増えていって、どちらかというとクラブルーツの、自分でパーティを企画する人たちから呼んでもらえるようになっていきました。自分たちで場を作る人たち。2年前くらいって、「自分たちの場所は自分たちで作ろう」っていう雰囲気がすごくあって、パーティ自体が表現になりつつあったんです。例えば幡ヶ谷Forestlimitに芝生を敷いてその上で歌ったり、そういうコンセプチュアルなパーティーに参加するようになって。そういった、個人的なムードで場を作っていくような人たちと一緒に活動をするようになって、すごく影響を受けましたね。フライヤー1枚から始まって、1日のイベントにすごく思いを込めてかけがえのないものを作ってる人たちを見て刺激を受けて。そっか、自分たちの居場所は自分たちで作るんだって。

pupu：その時期はまだ、ライブハウスでの対バンイベントには出ていなかったよね。

fuki：絵を描く子だったり、ものづくりをしている友達と知り合えるようになった。 ピンキーポップという作家の友達と初めての自主企画を開催しました。私たちは漫画が大好きなのでソファやクッションを置いて、本棚ごと持ってきたりして。鯛焼きを作ってもらったりとか。

ーーお二人の中にある表現欲求や創作意欲と、2年くらい前の東京のパーティーシーンの流れがすごく近いところで化学反応を起こしたんですね。

fuki：周りのみんなが面白いことをやっていて、それを見て自分たちもどう仕掛けていくかを常に考えるようになりましたね。

■みんなのことをもっと驚かせたいーー二人が共有する創作の核心

ーーその後iVyにとっては、いわゆる下北沢のバンドシーン的な流れと、もともとiVyがいたクラブ／パーティーシーン的な流れがうまく合流していった感じだと思うんですが、バンドシーンとの接続はどのように進んでいったんですか？

fuki：2024年に渋谷La.mamaで、宇宙ネコ子、Healthcare and medical、Moon In Juneと共演させてもらったイベントが、初めてちゃんとライブハウスに出たタイミングで。その時はドラマーもいないし、音も荒いし、歌だけがあるみたいな感じだった。

pupu：すごい謎だったと思う。

fuki：そこから変化があったのは、やっぱりEP『幽泳プログラム』を出したのがきっかけだと思う。それまではSoundCloud中心でクラブやパーティを中心に呼ばれていたけど、EPを出してからリスナーが増えて、もっと色んな人に聴いてもらえるようになった実感があります。そのあたりから、シューゲイズやドリームポップの文脈で見られるようになっていったと思う。

ーーライブを観て思ったのは、ドリーミーで可愛い雰囲気とは裏腹に、演奏はけっこうパワフルですよね。あのバランスが、バンドシーンからも注目されているポイントのように思います。

fuki：最初は全然ダメでした。声も震えるし、転ぶし。pupuも震えて、下を向いたまま「ありがとうございます」も言えないみたいな感じで。でも、好きなバンドがすごくパワフルなんですよ。例えばtricotとかはライブに何回も行ってるくらい好き。可愛らしい見た目でも、すごく激しくてエネルギーがある。自分たちもそういうライブがしたいと思ってます。ライブの本数を重ねてきたのも大きいと思う。

pupu：全部のオファーを受けてたよね。

fuki：そのおかげでいろんな音楽に触れられたし、視野もすごく広がりました。みんなそれぞれ違うし、それぞれ尊敬できるし。自分とは違うものを観に行くのが楽しいなって。

ーーiVyは、アートワークやビジュアルも含めた世界観がすごく統一されていますよね。基本的には曲が先で、その後にアートワークを作る流れですか？

pupu：順番はそうです。EP（『幽泳プログラム』）のジャケットは私が作って、アルバム（『混乱するアパタイト』）は自分が土台を作りつつ二人で詰めていきましたね。ピントを合わせるみたいに、二人で細かく調整していく感じ。

fuki：「この色がいい」「いやこっちがいい」っていうのを一つひとつ決めていく。音楽に限らず、コラージュが大好きなんですよ。以前ZINEを作っていて、私が写真を撮ってコラージュして、そこにpupuの絵を載せたりしていたんですけど。その延長線上にある感覚です。今は役割も変わってきて、お互いへの信頼がすごく大きくなったので、pupuの描くものは間違いないし、私の作る音楽も好きって言ってくれるから、自然と分担されてきてる。

pupu：テンポもすごく早くなったよね。

fuki：そうそう。作って見せて、「素敵だね、これでいこう！」みたいな。

ーーiVyの表現してるものって、曲とアートワークが完全に世界観として一致してるように感じるんです。お二人の中に「これはiVyらしい」「これは違う」という明確な基準はあるんですか？

pupu：あります。

fuki：もし意見が割れたらやらない。私が「この曲いいと思う」と思っても、pupuが違うって言ったらアルバムには入れない。

ーーどちらかが押し通すことはない。

pupu：ないです。絶対ない。

fuki：pupuが違うって言うならそうなんだろうなって。「これはiVyじゃない」ってなって、終わり。

pupu：バイバイって。

ーーこれはやる／やらない、という判断軸も、なんとなく二人の中にあるわけですよね。

pupu：みんなのことをもっと驚かせたい。仕掛けが欲しいなって思う。

fuki：誰かが求めているものに応えるのも素晴らしいけど、すでに表現され尽くしたものから一歩踏み出したい。

ーーそもそも、お二人の好きなものって結構一致しているんですか？

pupu：うーん、違うかなー。お互いの本棚を見て「この漫画持ってるから貸したのに！」みたいなことはあるけど。

fuki：たまに共通点はあるけど、違うね。なんか外側は似てるけど、中を見ると全然違うみたいな。YouTubeで見てる動画も全然違うし、「何見てるの？」ってなるよね。

pupu：うん、変なの見てる。

fuki：pupuはYouTubeから拾った音をそのままサンプラーに入れていて、どこから持ってきたのかいつもわからない。

pupu：ひまわりの種について喋ってる動画をサンプラーに入れたり、なんか説明し難いんですよ（笑）。

fuki：そもそも、そこまでお互いの趣味に干渉しないというか。お互いに何を見ていても、そんなに気にならない。でも、めっちゃ感動したものとかは「これやばい」ってお互いに送るよね。日常的に触れているものは違うけど、感動したものは共有する。

ーーiVyには、インターネット的な感性もありますよね。古いPC的な質感や、ネットミーム的な要素も感じる。

pupu：私はYouTubeがめっちゃ好きなんです。海外のよく分からない動画とか、電車の景色とか、ゲームのラストシーンとか、そういうものを切り貼りしていく感覚はありますね。

fuki：私は、「ib」や「ゆめにっき」などのPCゲームが好きでした。昔のネットの雑さみたいなのにも共感する。「イルカの夢でさようなら」みたいな検索してはいけない言葉とか好きだった。

pupu：あの頃の、雑さがいいよね。

ーー逆に「ここはめちゃくちゃ一緒だな」っていう部分はありますか？

pupu：舌が同じ！

fuki：お互い気に入った同じものを1カ月くらいずっと食べてるし、サイゼリヤに行っても同じメニュー頼むし（笑）。あとは、音楽をやっていて気持ちいいと感じるポイントも一緒なんですよ。「来た！」みたいな瞬間が一緒。だから、私が曲を作って送って、「ちょっと違うかも」ってなる時は、pupuも同じような反応をしていて「そっか、やっぱりダメだよね」ってなる。

■教室の隅っこにいるような人に届いたらーーiVyの本質と願い

ーーpupuさんは、今のiVyのクリエイティブに繋がっているような、自分自身の影響源となる作品や作家はいますか？

pupu：私はデフォルメされた表現がすごく好きで、それでいうと村田蓮爾さんのイラストが好きですね。女の子を機械的に武装させたりするような表現が好きで、それが自分の中のベースにある気がします。ただ、そのまま影響を受けているというよりは、ポーズとか構図とか、ちょっと奇妙な感じとか、少しセクシーなニュアンスとか、そういう要素をiVyに落とし込んでる。iVyちゃんも、キャラクターとしては可愛いんですけど、その中にあるちょっとした違和感みたいなものを出したいなと思っています。

ーー作られていたZINEも、可愛いだけじゃなくて少し不気味さがありましたよね。

fuki：歌詞も同じで。明るいサウンドの曲にも皮肉や不気味な言葉を結構入れてる。

ーーfukiさんの作詞のインスピレーション源は？

fuki：私は漫画を読みながら書くことが多くて、セリフを引用したり、自分の言いたいことをパズルみたいに組み立てています。だからすごく遠回しな表現になる。音楽は感覚的に作っていくんですけど、言葉の選び方は大事にしていますね。言葉と音って、すごく近い存在だと思うんですよ。自分がこれまで見てきたものが全部iVyの種になっていて、特に漫画の影響は大きい。少女漫画をよく読むんですけど、田村由美さんの『7SEEDS』が大好き。言葉にできない優しさとか苦しさとか、切なさとか全部が混ざり合っていて、私もこういう感情を曲にできたらいいなって思います。あと、親の影響で読んだ川口まどかさんの「死と彼女とぼく」。幽霊が見える主人公が死者と向き合っていく話なんですけど、私の書く歌詞にも死生観みたいなものが根本にあると思うし、リアルだけどリアルじゃないみたいな質感が好きで。そういう感覚も音楽で表現したいと思っています。

ーーpupuさんから見て、fukiさんの言葉の魅力についてはどう感じていますか？

pupu：いろんな音楽家がいる中で、歌詞が好き。純粋に「すごいな」って思う。「クラスルーム」の歌詞「空っぽな視線で鏡を見てみたけれど、泣いてるのか笑ってるのかわからなかった」とか、ああいう一瞬の感情をすごく丁寧に描いていて、しかも白黒じゃなくてグレーのまま残している感じがすごく好きです。歌詞を読んでいると、漫画を読んでるみたいな感覚になる。

ーーfukiさんの中で、思い入れのある曲はありますか？

fuki：「ホワイト・リバー・ジャンクション」ができた時は、すごく良かった。「まだこういう曲作れるんだ」って思えたんですよ。自分の中にまだ伝えたいことがあるって気づけて、すごく嬉しかったです。できて、すぐpupuに送ったよね。

pupu：バイト中に送られてきた。休憩中に聴いて、「やば、最高。バイト辞める」って。それで本当に辞めました。

ーー曲を作る上で、どういう人に届けたいとか考えることはありますか？

fuki：自分と似てる人。

pupu：前に二人で話したんですけど、教室の隅っこにいるような人に届いたら、それでいいよねって。

fuki：そう。でも教室ってたくさんあるじゃないですか。だから全国各地の教室の隅っこにいる人、過去にそこにいたことのある人にも届いたらいいなって。

ーーそれはご自身の経験からくるものですか？

fuki：そうですね。私がそういう時期に一緒にいてくれたのが音楽や漫画だったんです。私たちの音楽が、誰かにとってそういう存在になってくれたら嬉しいなって思う。本質としては過去の自分を救いたいという気持ちがあるから、そういう歌を届けたいなって。

ーーそれは生きづらさというよりも、よりパーソナルなものですか？

fuki：そうですね。私は人と普通に喋ることはできるんですけど、本当に思っていることは上手く言葉にできないところがあって。言えなかったこととか、その日に見た夢のこととかを日記に書く習慣があって、それを歌にすることもあります。言葉にできない感情は心の中にまだまだたくさんあって、それをずっと探している感覚があります。

ーー昨年ＷＷＷ Shibuyaで行われたワンマンライブを観て、会場の装飾や展示などにすごくiVyらしさを感じました。キャパシティも大きくなっていく中で、今後iVyらしさをどうやってコントロールしていくか、ということについて考えることはありますか？

fuki：むしろ、もっとやりたいことができるんじゃないかっていう楽しみがあります。WWWのワンマンはやり切った感覚もあるし、みんなのおかげであそこまでできたけど、規模が大きくなることで、もっとできることも増えていくと思う。場所が大きくなっても、そこでできることを探すのを諦めたくない。全力でやり切ると思います。

pupu：やり切れるよね。

fuki：うん、やり切れる。

ーーキャラクターのiVyちゃんは、今後もずっと続けていく？

fuki：私たちのベビーなので。

pupu：iVyちゃんが自分で歩けるようになるまで育てます。

ーー……IP的な意味ではなく物理的に？（笑）

pupu：そうです、物理的に。

ーーiVyの活動を見ていると、今の時代におけるDIYについて考えてしまいます。たとえば90年代のDIYというのは、メジャーに対するカウンターというのがあったわけですよね。今はもっと純粋な自己表現としてのDIYに変わってきている気がしていて、iVyはその最もピュアなところを走っているように思うんですよね。

fuki：うん、やりたいことや表現したいことが尽きないんですよね。音楽もそうだし、ライブもそうだし、本当に尽きない。

ーーそれってどうしてなんでしょう？

fuki：根本に、悔しいっていう気持ちがずっとあるからだと思います。まだ伝わってない、まだ伝えたい、という感覚があって。音楽って受け手に委ねられる自由さがあるから、自分たちも自由でいられるけど、それとは別に「まだこんなもんじゃない」っていう気持ちがずっとある。WWWのワンマンでも、終わったら泣くのかなって思ってたんですけど、全然泣けなくて。まだまだだな、って思って泣けなかった。

ーーあれだけ作り込んでも、まだ伝えきれてない。

fuki：まだ伝えたいことがあるっていう感覚です。

pupu：ありすぎるよね。毎回ライブのあとに反省して、また次に進むっていうのを繰り返してる。めっちゃ反省してる。

ーーその「もっと伝えたい」という感覚って、子供の頃からあったんですか？

pupu：アウトプットすること自体は、ずっと好きでしたね。小さい頃から、ガラクタを集めて太鼓を作ったりとか、絵を描いたりとか。そういうアウトプット欲はずっとある。

fuki：私は何か作っても隠してしまうタイプだった。学生の頃も、本当に好きなものを恥ずかしくて言えなかったし、歌も好きだけど「気持ち悪いと思われるんじゃないか」とか思ってしまってた。だからiVyのおかげで、やっと自分を出せるようになったというか、すごく救われた感覚があります。

pupu：私は作るだけ作って自分の中で完結させてしまっていた。iVyでアートワークとかも含めて表現できるようになって、すごく開けた感じがある。

fuki：ガラクタが一気に外に出ていく感じだよね、言えなかった頃の自分も含めて、記憶から救いたい。

ーーそれが、創作の源泉になっていると。

fuki：pupuってほんとにすごいんですよ。手作りのぬいぐるみがいっぱい家にあってすごく可愛いんだけど、どこかに載せたりしないし販売したりもしない。pupuは自分の作るものを愛していて、私もそれを愛してるから、うまくいってるんだと思う。お互い作ったものを「可愛いでしょ」って見せて、「可愛いね」って返して、それがずっと続いてる感じだよね。

pupu：うん、そう思う。

ーーお二人、本当に出会えてよかったですね。

fuki：本当によかった。超えてる。

pupu：超えてるね。

ーーiVyの世界がどんどん外に広がっている中で、リスナーからもらった反応で印象的なものはありますか？

fuki：男女関係なく、年齢も関係なく、みんなが楽しんでくれてるんですよ。たとえば、自主企画で展示をやるじゃないですか。pupuがたくさん作品を作ってくれて、友達の作品も展示して。正直、みんな素通りしちゃうかなっていう時も、皆全くそんなことないんですよね。ずっとお客さんを見ていたら、年齢も性別も関係なく、「可愛い！」って言って写真を撮ってくれる。それが本当に嬉しくて。

ーー二人の関係性が空間に広がって、皆幸せなムードに包まれてるんだと思います。

fuki：皆あまり喋らないけど、ちゃんと見てくれてる。仕掛けを作れば作るほど、それに気づいてくれる。そういうのを見ると、音楽以上に感動する。これからも、二人の表現を追求していきたいと思います。

（文=つやちゃん）