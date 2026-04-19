Mrs. GREEN APPLEが新曲のリリースを記念し開催したSpotify公式リスニングパーティーに、Spotify Japan史上最多のリスナーが参加

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Mrs. GREEN APPLEが最新曲「風と町」のリリースを記念して、4月14日21時30分から開催したSpotify公式リスニングパーティーで、Spotify Japan史上最多のリスナーが参加したことがわかった。

■「風と町」への想いに加え、『テレビ×ミセス』の収録秘話なども語られた1時間超のトークを展開

この公式リスニングパーティーは、Spotifyを通じて「風と町」などのMrs. GREEN APPLEの楽曲をメンバーとともにリスニングしたり、トークを聞くことができたり、パーティーのチャットに参加できるというもの。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた同曲への想いなどを、メンバーも存分に語った。

トークの中では毎日聴ける“耳心地”や優しさを意識して制作されたこと、さらに詳細の発表はされていないものの、MVを撮影したことが明かされる一幕もあった。

また「lulu.」が流れた後にはその一節が3人の生歌で急に披露されたり、「ライラック」誕生秘話として、デモを初めて聴いた際に若井が「このフレーズを人が人力で弾くの？」と感じたことなども明かされた。さらに「若井つり堀」誕生の経緯など、この4月より始まったばかりの『テレビ×ミセス』の収録秘話や、4月18日・19日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催中のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のセットリストを見たときの若井や藤澤の率直な感想に加え、ライブへ向けた意気込みも語られるなど、1時間を超えるボリュームのトークが展開された。

このリスニングパーティーには多数のJAM’S（＝ファン）がリアルタイムで参加し、Spotify Japanでのリスニングパーティー史上最多となる約2万4千人のリスナーが参加。そのリリースを祝福することとなった。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/

『風、薫る』公式サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/XWRG4KR6Z2/

■【画像】「風と町」ジャケット