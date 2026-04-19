● 4月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<554A> バトンズ　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　M&A（合併・買収）総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 1379　　　　　51　　　　　57　　　　　41　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募31万株、売り出し35万2500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万9300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　660円

　【調達資金の使途】ソフトウエア開発投資、本社移転に係る設備投資資金。

● 4月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<558A> ＳＱＵＥＥＺＥ　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX
　　（デジタル変革）全般のコンサルティングなど

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年12月期　　 5367　　　　 511　　　　 526　　　　 617　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し95万0900株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し15万0100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3110円

　【調達資金の使途】借入金の返済。

● 4月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<556A> 犬猫生活　　　　　　　　　東証グロース　　　小売業　　　　
　【事業内容】
　　ペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 4月期　　 2901　　　　　92　　　　　89　　　　 207　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募33万株、売り出し28万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万1500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2990円

　【調達資金の使途】広告宣伝費。

● 4月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<559A> 梅乃宿酒造　　　　　　　　東証スタンダード　食料品　　　　
　【事業内容】
　　日本酒および「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」などの果実を
　　つけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造および国内外での
　　販売
　　

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 6月期　　 2684　　　　 317　　　　 306　　　　 241　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し189万3500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し27万4900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　600円

　【調達資金の使途】－

株探ニュース