４月２０日（月）の近畿地方は、すっきりしない天気となるでしょう。にわか雨の所があるため、お出かけには折りたたみの傘をお持ちください。

日本海に低気圧が発生し、湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。午前中は晴れ間がありますが、雲が広がりやすいでしょう。南部ではにわか雨の所がありそうです。

午後は曇り空で、特に夕方以降は中部や南部を中心にあちらこちらで雨が降りそうです。お帰りの時間は折りたたみの傘があるといいでしょう。

朝の最低気温は１３～１７℃くらいで、朝から気温は高めです。日中の最高気温はこの時季としては高く、２４℃前後の所が多いでしょう。豊岡では２７℃の見込みで、６月中旬並みの暑さになりそうです。こまめに水分補給をしてください。

２１日（火）の朝にかけて広く雨が降りますが、日中は天気回復して晴れてきそうです。

２２日（水）かけても晴れ間がありますが、注意が必要なのが黄砂です。２１日（火）から２２日（水）にかけては近畿地方の広い範囲で黄砂が飛来するおそれがあります。

日本海側を中心にやや濃い黄砂が飛来する可能性もあるため、呼吸器系の疾患のある方やアレルギーのある方は、症状が悪化するおそれがあるので吸い込まないようにマスクを着用したほうが良さそうです。

２３日（木）から２４日（金）にかけては広く雨が降り、本降りとなる所もあるでしょう。昼間でもヒンヤリする所もありそうです。

ヒノキ花粉の飛散量は２２日（水）頃までは「やや多い」ですが、その後は徐々に減り、終盤を迎える見通しです。