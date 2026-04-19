「天然砥石館」に展示されている世界各地の天然砥石＝2026年2月、京都府亀岡市

京都府亀岡市の山あいにある「天然砥石館」は、国内外からの貴重な天然砥石を展示し、刃物研ぎも体験できる博物館だ。砥石と刃物は、和食や和風建築といった日本の伝統を支えてきた「研ぎ」の文化。近年はインバウンド（訪日客）にも人気で、館長は「研ぎ文化の魅力を国内外に発信したい」と話す。（共同通信＝石井達也）

「シュッ、シュッ」と館内に小気味よい音が響く。米国から訪れたランディ・アイスリーさん（48）が2月末、包丁研ぎ講習を受けていた。紙に軽く当てるだけで切れるほど鋭く研ぐ方法を習得。瞑想のようだったと振り返り、砥石と包丁を土産に「料理がより楽しくなる」と満足げだった。

講習は少人数、予約制で開かれる。刃こぼれやさびを顕微鏡で確認し、だんだん鋭くなる変化を見られるのが醍醐味。料理人や職人といった経験者は、約200種類から好きな砥石を使った研ぎ比べも可能だ。

砥石館は2017年にオープン。施設のある京都丹波地域は、古くから砥石の名産地として知られる。和風建築の木材を滑らかに仕上げるかんなや、和食の素材の味を引き出す包丁に砥石は欠かせない。こうした形で日本の伝統文化に根付いてきた。

展示された和包丁や日本刀、採石現場を模したモニュメントが来館者の目を引く。世界各地から取り寄せた天然砥石や、実際に磨いて仕上げられた漆塗りの器などの工芸品も並び、生活との結び付きを感じ取れる。

2023年に館長に就いた田中亜紀さん（44）も、来館した料理人や職人から文化や技術を学び続けている。外資系コンサルタント会社での海外勤務を経て、長男を出産。落ち着く環境を求めて館長を募集していた砥石館を訪れると、研ぎ文化にすっかり魅了された。

ウェブサイトや館内案内の多言語化も奏功し、外国からの来館者は多い月で100人を超えた。全体ではこの5年間で1.7倍に増えたという。田中さんは「感覚が研ぎ澄まされ、対話が自然に生まれる体験の場を育てたい」と意気込む。

砥石 金属や木材の表面を研磨する道具。石器時代には、自然の岩石から作られた物が使われていたとされる。研磨粒子の大きい方から荒砥、中砥、仕上げ砥に分類され、刃物を研ぐ段階に応じて使い分けるのが一般的だ。現在、天然物はほとんど見られず、安価で質が安定した人造砥石が広く使われている。京都府亀岡市は今も残る天然砥石の数少ない産地だ。

「天然砥石館」で包丁研ぎ講習を受けるランディ・アイスリーさん＝2026年2月、京都府亀岡市

京都府亀岡市の「天然砥石館」が入る建物

「天然砥石館」の田中亜紀館長（手前）から展示の説明を受ける来館者ら＝2026年2月、京都府亀岡市

「天然砥石館」の田中亜紀館長（手前）から展示の説明を受ける来館者ら＝2026年2月、京都府亀岡市