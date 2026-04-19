元「報道ステーション」のメインキャスターで、２０２２年３月いっぱいでテレビ朝日を退社した富川悠太アナウンサーが意外な場所に、意外なコスチュームで現れていた。

「久しぶりの野球観戦 テレ朝時代の先輩に誘っていただき一緒に野球観戦 “野球ファン”として純粋に楽しんでます（先輩がスワローズファンなのでつば九郎かぶらされました笑）」とつば九郎が描かれた応援用のミニ傘、つば九郎の帽子＆マフラーを身につけた姿をアップ。

「プロの迫力あるプレー 応援の熱気 ちょうどいい気候 めっちゃいい感じです スワローズもジャイアンツもどっちもがんばれー」と投稿した。

変装のようなキャラ変の姿は、もはや現地で出会っても「誰？！」のレベル。「来場者限定のつば九郎マフラー似合ってます」「つば九郎の帽子、かわいいですね」などの声が届いている。

富川氏は横浜国立大教育学部を卒業し、２０１６年４月、「報ステ」のメインキャスターに。２２年３月でテレ朝を退社し、トヨタ自動車に入社。「トヨタイムズ」のキャスターに転身し、プロデューサーも務めている。