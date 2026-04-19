『新作』待ってた！ 待ってたーーッ！【GU】40・50代の即戦力♡「高見えシアーシャツ」

春夏のワードローブに備えておきたいのは、シーズンムードを盛り上げてくれるシアーシャツ。【GU（ジーユー）】からは、大人コーデの即戦力になる新作が登場しました。繊細な透け感と計算されたシルエットが美しく、高見えが狙えそう。レイヤードするアイテム次第でガラッと印象が変わるので、ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。

抜け感たっぷりに着こなせるドルマンスリーブシャツ

【GU】「シアードルマンスリーブシャツQ」\2,490（税込）

涼しげな素材で、いつもの装いに爽やかなアクセントを加えてくれるシアーシャツ。上品さを備えつつも、ゆったりとしたドルマンスリーブがリラクシーな印象です。丸みがありながら、重た見えしにくいシルエットに仕上げられているのもポイント。「さらっとした素材に、適度なハリ」（公式サイトより）があり、高見えも狙えます。

暗めカラーもシアーシャツなら軽快に

こちらはオリーブカラーを着用。重た見えしがちなカラーも、シアーシャツなら軽やかに着こなせそう。シャツは上下のボタンを外して、抜け感たっぷりに仕上げるのがサマ見えのコツ。ドレープ素材で大人っぽく決まるパンツと合わせれば、リラックス感と品の良さを両立したコーデに。足元はサンダルでラフに見せても、パンプスできれいめに傾けても◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。