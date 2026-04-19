パルマ鈴木彩艶がニコロ・ザニオーロのシュートをストップした

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶がビッグセーブでチームを救った。

パルマは現地時間4月18日にセリエA第33節でウディネーゼと対戦。鈴木は5試合連続での先発起用となった。

1-0とリードして迎えた試合終了間際の後半アディショナルタイム6分、パルマはペナルティーエリア内でウディネーゼのイタリア代表MFニコロ・ザニオーロにフリーでシュートを許した。バウンドしながらDFの隙間を抜けたボールはゴール左隅に向かって飛んだが、これに鈴木が鋭く反応。伸ばした右手の指先で弾き出すスーパーセーブでピンチを脱した。

パルマはそのまま1-0で勝利。鈴木の指先セーブが勝ち点3をもたらした。決定機を防がれたウディネーゼの選手も頭を抱えるほどのビッグプレーに対しては「こんなGKが日本から現れてしまっていいのか」「仕上がりすぎ」「バケモン」「半端ない」と称賛が寄せられた。

スポーツ専門放送局「EUROSPORT」は鈴木をチームトップタイの7点と評価し、「奇跡的なセーブで決定的な役割」とその活躍を絶賛。ワールドカップでも活躍が期待される守護神がチームを勝利へと導いた。（FOOTBALL ZONE編集部）