将棋の香川愛生（まなお＝３３）女流四段が１９日、都内でファースト・トレーディングカード発売記念イベントを開催した。

女流棋士でありながら、ビジュアルの高さも注目を集めてコスプレーヤーとしても活躍。さらにＹｏｕＴｕｂｅｒとして棋界最多の約２０万のチャンネル登録者数を誇り、今回異例のトレカ発売となった。香川女流四段は「自分がトレカになるということは実感できなかった。自分のことじゃないようなうれしい気持ちです」と喜びを語った。

全編撮りおろしで全１２１種類。１ボックス６６００円（税込）で、１０ボックスセット６万６０００円（税込）もすでに売り切れ間近という人気ぶり。「（周囲からも）まさか女流棋士のトレカが出るなんて、という反響もあった」と明かし、「本当にかわいく仕上げていただいてよかった」と胸を張った。

今回のトレカ発売について「せっかくの機会なので挑戦したいと思った。最初で最後だと思ってやらせてもらった」と説明。「将棋の普及活動で自分にできることは一つでもやっていきたい。普及に取り組みながら自分が対局でも納得できる成績と棋譜も残していきたい。両方で充実させたい」と話した。