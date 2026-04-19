◆体操 全日本個人総合選手権 最終日（１９日、高崎アリーナ）

世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われた。

予選１位で東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）と予選２位でパリ３冠の岡慎之助（徳洲会）との一騎打ち。最終の鉄棒が６種目が終わり、予選の得点と合わせて岡が１６９・８９８点、橋本が１６９・８１４点でリードして終えた。演技の得点だけなら岡の初Ｖのはずだが、橋本にＤスコアによる内規加点０・３００点が加えられており優勝となった。

今季、日本体操協会は、２８年ロサンゼルス五輪に向けた強化の方針を打ち出し、個人総合の総Ｄスコア（技の難度）が３２点以上の選手に対しては、その点数に応じて、個人総合得点に加点を与えることを決めた。決勝の橋本は、Ｄスコアの合計が３３・１点で、総Ｄスコア３３・０〜３３・１の選手に与えられる０・３点が加点され、今回の結果になった。これは、５月のＮＨＫ杯でも適用される。

日本協会の広報委員会の遠藤幸一委員長は「中国とか強豪国に対抗できるような措置をつくろうと。オリンピックイヤーでは遅い。ここでしっかり選手たちが、自分たちのレベルを難易度で上げるという戦略を打ち出して、男子の場合は内規をつくった。６種目トータルでＤスコアを向上させた人にご褒美をあげるということで、そこで橋本が頑張ったからご褒美をもらったということ」と説明した。