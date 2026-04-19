◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が１９日、出場選手登録を抹消された。代わってエルビス・ルシアーノ投手が登録され、右の中継ぎとしてブルペンに加わる。

ウィットリーは今シーズンから加入した最速１６３キロ右腕。１７日のヤクルト戦（神宮）で今季３度目の先発マウンドに臨み、７回２安打無失点で来日初勝利を挙げていた。

外国人枠の影響でウィットリー、もしくは１８日に先発したマタのどちらかが登板後に抹消される可能性があった。杉内俊哉投手チーフコーチはこの日の練習後、ウィットリー抹消の理由を説明。「（開幕から）３試合投げさせて休ませる、というのが当初のプランだった。（米国時代含め）まだ１年間ローテーションを回ったことがないから。マタは（今季）２試合目だし、昨日も（６回１失点で）いいピッチングをしてくれたから」と年間通してパフォーマンスを発揮させるための対応だと明かした。

来週は２１、２２日に長野、前橋で中日２連戦。２３日は試合がなく、週５試合の予定となっている。

２１日は則本、２２日はドラ１左腕の竹丸が先発する。