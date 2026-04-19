4月18日、高知競馬場で行われた5R・スピカ特別（4歳上・牝・ダ1400m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、スカンジナビア（牝7・高知・目迫大輔）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のエイブリー（牝4・高知・嬉勝則）、3着にブリーザフレスカ（牝7・高知・田中伸一）が入った。勝ちタイムは1:29.5（重）。

レース序盤、楽に先手を奪ったスカンジナビアを追ってダノンミカエル、ブーバー、エイブリーらが先団を形成。3コーナー手前から後続を離しにかかったスカンジナビア、やや離れて懸命に追うエイブリー、アプサラー、ブリーザフレスカらが続いて迎えた最後の直線。快速発揮のスカンジナビアが一気に後続を突き放すと、追い上げたエイブリーに7馬身差を残して逃げ切り快勝の結果となった。スカンジナビアは高知転入後、負けなしの6連勝で準重賞2勝目を挙げた。

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「重賞勝てるように頑張りたい」

1着 スカンジナビア

井上瑛太騎手

「今日は馬の重さもあり、道中進みが悪かったのですが、直線向いて追い出した反応も良かったので、後ろも離せたかなと思います。前走の準重賞も勝てて今回の牝馬特別も勝てたので、あとは重賞を勝てるように一致団結して頑張りたいなと思います。これからまたスカンジナビア号の強い走りを見せることができると思うので、応援よろしくお願いします」

スカンジナビア 31戦8勝

（牝7・高知・目迫大輔）

父：カレンブラックヒル

母：エメラルドコースト

母父：ダンスインザダーク

馬主：ファーストビジョン

生産者：藤春修二

【全着順】

1着 スカンジナビア

2着 エイブリー

3着 ブリーザフレスカ

4着 カルテメトレス

5着 アプサラー

6着 ベアエンジェル

7着 イエデゴロゴロ

8着 ドライブアウェイ

9着 モズゴールドメダル

10着 ビービーバシリス

11着 ブーバー

12着 ダノンミカエル