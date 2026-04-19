【1位〜6位】4月20日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、1つ工夫をプラスすると〇。



恋愛運

幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。



金運

お金との向き合い方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、何にどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。



ラッキーアイテム：大きめのベルト



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。金運お金との向き合い方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、何にどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。ラッキーアイテム：大きめのベルトラッキーカラー：ゴールド

【2位】乙女座 総合運：★★★★☆

積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、何か行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。



恋愛運

誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。



金運

あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまで何よりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外の物事は、可能な限り慎重にするのがカギ。



ラッキーアイテム：巾着



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】獅子座 総合運：★★★★☆

運気の追い風が吹いてきて、何事にも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。



恋愛運

恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友達のために何かをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。



金運

｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイデアが湧きそうな金運です。友達との雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！



ラッキーアイテム：携帯電話



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】射手座 総合運：★★★★☆

今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！



恋愛運

きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。



金運

お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。



ラッキーアイテム：日焼け止め



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

おしゃべりが盛り上がって、仲間との絆を再確認できそうです。深刻にならず、気軽に笑って話せる楽しい時間を一緒に過ごすとよさそう。ただし、相談を持ちかけられたら、その話が終わるまでは誠実に真剣に向き合うことがポイント。



恋愛運

出会いを求めたり、恋の相手と関わったりすると空回りしてしまいそうな日。それよりも、ひとりでゆっくりと読書や映画を楽しんだり、のんびりお風呂に浸かったりするほうがベター。恋を前進させる魅力が、グンと大きく育ちます。



金運

能力を高めるための勉強や美容など、｢自分を磨いている｣と感じられるものに、今日はお金を使いましょう！出したお金以上の収穫を感じられそうです。また、経済面をさらに充実させるためのアイデアが湧く可能性も大。



ラッキーアイテム：ネックレス



ラッキーカラー：グリーン