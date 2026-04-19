１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌4月19日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区にこのほど、雨上がりの絶景が広がった。

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）