ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 2026年4月19日 17時38分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌4月19日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区にこのほど、雨上がりの絶景が広がった。１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？