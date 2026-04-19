茨城県行方市にある体験型動物園「霞ケ浦 どうぶつとみんなのいえ」の公式X（@doubutsutominna）が投稿した、オニオオハシの「ラムさん」の動画が大きな反響を呼んでいます。その器用なクチバシさばきと、愛くるしい表情に多くのユーザーが釘付けとなっています。



【動画】隙間の汚れをキャッチしてドヤ顔のオニオオハシのラムさん

大きなクチバシでピンポイントに「汚れ」をキャッチ

動画に登場するのは、鮮やかなオレンジ色の大きなクチバシが特徴のオニオオハシ、ラムさんです。ラムさんは、床の板と板の間にある細い隙間に着目。一見すると大きなクチバシですが、その先端を驚くほど器用に使い、隙間に詰まっていた汚れを的確に摘み出しました。汚れを取り出した直後、ラムさんはカメラを真っ直ぐに見つめ、満足げな表情を浮かべます。この「上手に取れてドヤっている」かのような姿が話題となり、1.4万件を超える「いいね」を獲得しました。



投稿に添えられた「Oh! ラムさん床の隙間の汚れCatch……カワイイカワイイね」というフレーズ。この独特なリズムの文章が、ラムさんのコミカルで愛らしい行動に絶妙にマッチしており、多くのファンの笑いと癒やしを誘っています。動画を見たユーザーからは、「こんな器用なんだ」「なんか好き 親近感覚える」などのコメントが寄せられています。