石川ひとみが、「まちぶせ」の発売45周年を記念したライブ『石川ひとみ「まちぶせ」発売45周年記念Live with Strings』をビルボードライブ大阪およびビルボードライブ横浜で開催する。

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「まちぶせ」は1981年にリリースされた楽曲。石川は今年に入り、「まちぶせ」45回転アナログ盤のリリースや、80年代の楽曲を中心に構成された2024年のプレミアムライブDVDの発売など、精力的な活動を展開している。

今回の公演では、ストリングスを中心とした特別な編成で、新旧の楽曲を織り交ぜたステージが届けられる。メンバーは石川ひとみ（Vo）、斉藤哲也（Pf）、山田直毅（Gt）、地行美穂（Vn）、谷崎舞（Va/Vn）、管野真衣（Vc）。

公演はビルボードライブ大阪が7月26日、ビルボードライブ横浜が8月2日で、いずれも1日2回公演となる。チケットは5月19日正午よりClub BBL会員／法人会員先行で、5月26日正午よりゲストメンバー／一般発売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）