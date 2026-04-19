畑芽育＆志田未来、ノリノリでクラブを楽しむ2ショット公開…「お二人とも可愛いですね」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが19日に更新。畑と志田がクラブを楽しむ2ショットが公開された。
【写真】畑芽育＆志田未来、クラブでノリノリ2ショット
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話では、未央が「クラブとか行ったことない」と伝え、ユメがクラブに連れて行くシーンがあった。
インスタグラムでは「第1話・クラブシーンの裏側」と、2人がノリノリでVサインを決める写真を公開。「まだの方は第1話をTVerで 復習してから観るのがおすすめです」と呼びかけている。
これに対して「お二人とも可愛いですね」などと、コメントが寄せられている。
【写真】畑芽育＆志田未来、クラブでノリノリ2ショット
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話では、未央が「クラブとか行ったことない」と伝え、ユメがクラブに連れて行くシーンがあった。
インスタグラムでは「第1話・クラブシーンの裏側」と、2人がノリノリでVサインを決める写真を公開。「まだの方は第1話をTVerで 復習してから観るのがおすすめです」と呼びかけている。
これに対して「お二人とも可愛いですね」などと、コメントが寄せられている。