サッカー女子の元日本代表で、２０１１年のＷ杯初優勝に貢献した澤穂希さんは１９日、都内で行われたイベントにゲスト出演し、１勝２敗で米国遠征を終えたなでしこジャパンについて「Ｗ杯まで１年を切る中で米国と３試合できたのは、意味のある遠征だったと思う。より２０２７年のＷ杯が期待できる」と語り、後輩たちの戦いぶりに目を細めた。

初優勝を果たした１１年のＷ杯前の米国遠征では２度対戦して連敗したが、本大会決勝で“３度目の正直”を果たした。「そこで負けたことによって、みんなで本番では同じ失敗をしないよう修正できた」と当時を振り返り、同様に本大会での飛躍につなげることを望んだ。

米国遠征では２０歳の谷川萌々子が２試合に先発し、第２戦では２１歳の浜野まいかがゴールを決めた。また、１８日には２０歳以下の女子日本代表がアジア杯で優勝。澤さんは「若い選手の活躍が見て取れる。若い世代のチームは１つ１つ成長していく。若い世代が成長していて、トップの代表でも活躍している選手がたくさんいるので期待と楽しみ」と、新世代の台頭を喜んだ。