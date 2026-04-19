◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシック１冠目に１８頭が出走し、８番人気のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は１４着だった。クリストフ・ルメール騎手はサートゥルナーリアで制した２０１９年以来、７年ぶりの同レース勝利とはならなかった。

同馬はデビュー２戦目の未勝利戦Ｖから東京スポーツ杯２歳Ｓを制し、重賞初勝利。報知杯弥生賞ディープインパクト記念はフレグモーネのため回避し、中１４５日で今回のＧ１に臨んでいた。

松山弘平騎手が騎乗した１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）がクラシック初制覇。勝ち時計の１分５６秒５は２０２４年の紫苑Ｓでクリスマスパレードがマークした１分５６秒６を上回るコースレコード。また、２０２５年にミュージアムマイルがマークした１分５７秒０を上回るレースレコードとなった。

２着は４番人気のリアライズシリウス（津村明秀騎手）、３着は９番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）だった。

ルメール騎手（パントルナイーフ＝１４着）「馬の状態は良かったです。３、４コーナーでも手応えは良かったのですが、前の馬が下がってきて、ポジションが下がってしまったのが痛かったです。ちょっとバッドタイミングでした。それでいて前の馬が止まらなかったですね。また次に期待したいです。アンラッキーでした」

坂井瑠星騎手（アドマイヤクワッズ＝１５着）「１、２着馬を見ながら運べていましたが、今日は反応できませんでした」

西村淳也騎手（アクロフェイズ＝１６着）「すごく具合が良かったです。本当に関係者が、すごく努力をしてくれたお陰だと思います。ただ、この馬には時計が速すぎました。それでも先々、走ってきそうな感じがしますし、これからに期待したいです」

武豊騎手（ロードフィレール＝１７着）「１、２コーナーでかかってしまい、悪いリズムのレースになってしまいました」

横山武史騎手（アルトラムス＝１８着）「調教に乗せてもらって、本当にすごくいい馬で、本当に良くなるのは古馬になってからだと思いますが、背中がすごく良かったので、チャンスはあると思っていました。スタートが決まって多少、外を回らされるきつい競馬になったとは言え、３コーナーでは手応えがなかったです。４コーナーでは変なしぐさをしていて、落馬寸前のところもありましたし、ちょっと不可解ですね。距離かもしれませんし、距離だけじゃない気もします」