西日本は雲が広がりやすく、九州や四国は午前中からところどころで雨が降るでしょう。夕方以降は、中国地方や近畿でも雨の降る所がありそうです。東日本や北日本は晴れ間がありますが、夜は東海でも雨の降りだすところがある見込みです。

気温です。朝の気温は北日本を中心にけさより低く、札幌で6℃など、この時季らしい冷え込みになりそうです。東日本や西日本は、東京で14℃など、平年より高めとなるでしょう。日中の気温は広い範囲で5月並みとなり、西日本や東日本で24℃前後のところが多い見込みです。大阪や金沢で25℃と、夏日になるところもあるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：8℃

青森 ：20℃ 盛岡：21℃

仙台 ：18℃ 新潟：24℃

長野 ：24℃ 金沢：25℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：25℃ 岡山：23℃

広島 ：23℃ 松江：24℃

高知 ：22℃ 福岡：23℃

鹿児島：24℃ 那覇：26℃

週間予報です。火曜日は午前中を中心に、雨の所が多くなりそうです。水曜日にかけて、いったん晴れ間が戻りますが、広い範囲に大陸からの黄砂が予想されます。体調管理に注意してください。木曜日から金曜日は全国的に雨となり、雨や風の強まるおそれがあります。