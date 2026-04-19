レイマンが25得点11Rで躍動…京都に逆転勝利の三河が3季連続6回目のCS進出決定

4月19日、にっしんでんきアリーナ京都で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節が行われ、シーホース三河が京都ハンナリーズと対戦した。

前半は一進一退の攻防が続く。第1クォーターを23－24で終え、第2クォーターも互いに点を取り合う展開に。三河はダバンテ・ガードナーらが奮闘するも、45－46と1点ビハインドで試合を折り返した。

しかし後半に入ると、三河が主導権を握る。第3クォーターはジェイク・レイマンが17得点を挙げる活躍を見せてチームをけん引。このクォーターを30－21として一気に逆転に成功した。第4クォーターでも攻撃の手を緩めず、京都の反撃をしのぎ切り、最終スコア94－85で敵地での激戦を制した。

この白星により、三河は「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場権を獲得。3シーズン連続6回目となる大舞台への切符を手にした。

三河はレイマンが両軍最多の25得点11リバウンドを記録して勝利をけん引。ガードナーが19得点、須田侑太郎が19得点、長野誠史が9アシストを挙げてオフェンスを引っ張った。一方の京都は、チャールズ・ジャクソンが18得点12リバウンド、小川麻斗が16得点9アシスト、アンジェロ・カロイアロが14得点10アシストと躍動するも、ホームで逆転負けを喫した。

■試合結果



京都ハンナリーズ 85－94 シーホース三河（@にっしんでんきアリーナ京都）



京 都｜24｜22｜21｜18｜＝85



三 河｜23｜22｜30｜19｜＝94



#7 長野誠史✨ 前半終了間際に射抜く3ポイント❗️🎯

2Q 残り0:03

京都 46-45 三河

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- シーホース三河 (@go_seahorses) April 19, 2026

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