――――――――――――――――――― 4月20日 (月) ――

◆国内経済

・3月白物家電出荷額 (10:00)

・2月第3次産業活動指数 (13:30)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

・3月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・3月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国4月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ3月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏2月建設業生産高 (18:00)

・世界最大級の産業機械見本市「ハノーバーメッセ」 (ドイツ、～24日)

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ <7092> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ジャパン・インフラファンド投資法人 <9287> [東証IF]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月21日 (火) ――

◆国内経済

・3月食品スーパー売上高 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ブラジル市場休場

・英国3月失業率 (15:00)

・ドイツ4月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏4月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国3月小売売上高 (21:30)

・米国3月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国2月企業在庫 (23:00)

・米連邦準備制度理事会 (FRB) の次期議長候補ケビン・ウォーシュ氏の上院公聴会

【海外決算】

[米]GEエアロスペース 、ユナイテッドヘルス・グループ 、RTX 、インテュイティブ・サージカル 、ダナハー

◆新規上場、市場変更 など

★バトンズ <554A> :東証Ｇ上場

〇キヤノン電子 <7739> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月22日 (水) ――

◆国内経済

★3月貿易収支 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国3月消費者物価指数 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・ユーロ圏4月消費者信頼感 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (23日2:30)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米グーグル の年次大型イベント「グーグルクラウド・ネクスト」 (ラスベガス、～24日)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★テスラ 、ラム・リサーチ 、GEベルノバ 、フィリップ・モリス・インターナショナル 、IBM 、テキサス・インスツルメンツ 、AT＆T 、ボーイング /[仏]ロレアル

◆新規上場、市場変更 など

★ＳＱＵＥＥＺＥ <558A> ：東証Ｇ上場

〇日本エコシステム <9249> [東証Ｓ・名証Ｍ]：札証上場



――――――――――――――――――― 4月23日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月全国スーパー売上高 (14:00)

・4月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・ドイツ4月製造業PMI (16:30)

・ドイツ4月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏4月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏4月サービス業PMI (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月製造業PMI (22:45)

・米国4月サービス業PMI (22:45)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・EU (欧州連合) 非公式首脳会議 (～24日)

【海外決算】

[米]インテル 、アメリカン・エキスプレス 、サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック 、ネクステラ・エナジー 、ブラックストーン 、ハネウェル・インターナショナル 、ロッキード・マーチン 、コムキャスト 、ユニオン・パシフィック /[独]SAP /[欧]STマイクロエレクトロニクス /[韓]SKハイニックス

◆新規上場、市場変更 など

★犬猫生活 <556A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 4月24日 (金) ――

◆国内経済

★3月全国消費者物価指数 (8:30)

・3月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・3月全国百貨店売上高 (14:30)

・任天堂 <7794> の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」公開

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・北京国際モーターショー (～5月3日)

【海外決算】

[米]プロクター・アンド・ギャンブル

◆新規上場、市場変更 など

★梅乃宿酒造 <559A> ：東証Ｓ上場

〇メディカル・データ・ビジョン <3902> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月25日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・北朝鮮の朝鮮人民革命軍創建記念日



――――――――――――――――――― 4月26日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・旧ソ連のチェルノブイリ原発事故から40年



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