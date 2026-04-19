赤福の「水ようかん」季節限定で販売開始 すっきりとした甘さとなめらかな口あたり【販売店一覧】
三重・伊勢市の赤福は、季節限定商品『赤福水ようかん』を、18日より直営店で販売開始した。
【写真】『赤福水ようかん』箱を開けて、皿に取り分けていただく様子
『赤福水ようかん』は、北海道産小豆のこし餡を用い、すっきりとした甘さとなめらかな口あたりに仕立てた、一枚流しの涼菓。折箱に流し込んだ水ようかんを、家庭で好みの大きさに切り分けて楽しめる。
■商品名『赤福水ようかん』
価格：1200円（税込）
内容量：320g
賞味期限：約2ヶ月（冷凍状態）
店舗販売開始日：2026年4月18日（土）
オンラインショップ受付開始日：2026年4月1日（水）
オンラインショップ発送開始日：2026年4月13日（月）〜
販売場所：直営店（一部店舗を除く）、赤福公式オンラインショップ
販売店舗：
＜三重県＞
本店
内宮前支店
五十鈴川店
外宮前店
五十鈴茶屋 五十鈴川店
近鉄百貨店四日市店
EXPASA御在所上り線 赤福茶屋
＜愛知県＞
松坂屋名古屋店
ジェイアール名古屋タカシマヤ店
名古屋三越栄店
＜関西地区＞
阪急うめだ本店
阪神梅田本店
エキマルシェ大阪ウメスト店
高島屋大阪店
近鉄あべのハルカス店
ジェイアール京都伊勢丹
＜公式オンラインショップ＞
※販売状況等により、販売店舗や販売内容が変更となる場合あり
※店頭では売り切れの場合あり
【写真】『赤福水ようかん』箱を開けて、皿に取り分けていただく様子
『赤福水ようかん』は、北海道産小豆のこし餡を用い、すっきりとした甘さとなめらかな口あたりに仕立てた、一枚流しの涼菓。折箱に流し込んだ水ようかんを、家庭で好みの大きさに切り分けて楽しめる。
■商品名『赤福水ようかん』
価格：1200円（税込）
内容量：320g
賞味期限：約2ヶ月（冷凍状態）
オンラインショップ受付開始日：2026年4月1日（水）
オンラインショップ発送開始日：2026年4月13日（月）〜
販売場所：直営店（一部店舗を除く）、赤福公式オンラインショップ
販売店舗：
＜三重県＞
本店
内宮前支店
五十鈴川店
外宮前店
五十鈴茶屋 五十鈴川店
近鉄百貨店四日市店
EXPASA御在所上り線 赤福茶屋
＜愛知県＞
松坂屋名古屋店
ジェイアール名古屋タカシマヤ店
名古屋三越栄店
＜関西地区＞
阪急うめだ本店
阪神梅田本店
エキマルシェ大阪ウメスト店
高島屋大阪店
近鉄あべのハルカス店
ジェイアール京都伊勢丹
＜公式オンラインショップ＞
※販売状況等により、販売店舗や販売内容が変更となる場合あり
※店頭では売り切れの場合あり