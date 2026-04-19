◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節 Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）岡山（１９日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームで岡山にＰＫ戦の末に破り、リーグ２戦ぶり勝利を挙げた。岡山は４連敗（ＰＫ負け含む）となった。

アジアチャンピオンズリーグ２準決勝第２戦（１５日・タイ）でバンコク・ユナイテッドを破り、決勝に駒を進めたＧ大阪はホームに戻り、前節まで３連敗中の岡山を迎えた。試合はいきなり動く。前半５分、コーナーキックから、ＭＦ木村太哉が押し込みゴール。３戦連発で先制点をもたらした。

対するＧ大阪は同２６分、こちらもコーナーキックからＤＦ三浦弦太が頭でつないで、ＤＦ岸本武流が同点ヘッド。前半は１―１で折り返した。

Ｇ大阪は後半１６分、元日本代表ＦＷ宇佐美貴史を投入。開幕節のＣ大阪戦（２月７日・ヤンマー）で左足肉離れを発症し、戦列を離れていたベテランはリーグ１０戦ぶりに復帰すると、いきなり魅了した。同２０分、トップ下に入った宇佐美が左サイドから中央へ、ズバッと差し込むようなパスを放つと、２２年Ｗ杯チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリの足元へ。ジェバリが冷静にペナルティーエリアやや外から右足でゴールネットを揺らし、Ｇ大阪が２―１と勝ち越した。

岡山もそのまま終わらなかった。２８分、ＦＷウェリック・ポポが左サイドでキープして折り返すと、飛び込んだＦＷ江坂任が同点ヘッド。２―２と試合を振り出しに戻した。

試合はＰＫに突入。岡山は２人目が失敗したが、Ｇ大阪は１人目の宇佐美から５人全員が成功。Ｇ大阪が勝ち点２を上積みし、敗れた岡山は同１を得た。

※時間は速報値。