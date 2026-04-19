４月１７日付のスポーツ報知終面で皐月賞の予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が、見事に的中した。

「武元唯衣の私に推させて！！♥」のＧ１コラム内で、中山競馬場で行われた昨年のホープフルＳを制したロブチェンを「この舞台の重賞勝ちが、今回はすごくポイントになる気がして」と本命に指名。鞍上の桜花賞を勝った松山弘平騎手についても「クラシック２連勝ってパターンも全然あると思います」と言い切った。

４番人気の２着リアライズシリウスにもきっちり△印を入れており、馬単２３１０円を仕留めた。

「走る姿だけで推しになるという感覚を初めて教えてくれたのが、２４年の皐月賞で２着のコスモキュランダです。そういう意味でも皐月賞は思い入れが強いです」と話す“推しレース”でのヒットとなった。

武元は、スポーツ報知紙面上で予想を行った昨年の有馬記念でも、見事に勝ち馬のミュージアムマイルを本命に指名すると、１２番人気の２着コスモキュランダ、３着のダノンデサイルもきっちりと相手に入れて３連単１３万１７１０円を的中させている。

混戦と言われたクラシック１冠の見事な的中に、ＳＮＳ上では、「武元唯衣さん今回も競馬の予想的中させたんか。ファンに当たりを恵んでくれる勝利の女神だわ」「唯衣ちゃんのおかげで皐月賞勝ったよ報告」「俺たちの武元唯衣だあああああ！！！(単勝に１０００円入れとけばよかた)」「賭けるの忘れてた 唯衣ちゃんの予想馬が勝ったというのに…唯衣ちゃん当てるのさすが！」「ちゅけありがとう！信じてよかったー」「ちゅ券的中ありがとう」「唯衣ちゃん本命的中」「予想屋・武元唯衣ますます評価を上げた」などのコメントが寄せられている。

◆武元 唯衣（たけもと・ゆい）２００２年３月２３日、滋賀県生まれ。２４歳。１８年にデビューし、２０年１０月から櫻坂４６のメンバー。野球は巨人ファン。祖父が栗東の元調教師で、親戚に厩務員などの競馬関係者が多い。桜花賞前日に行われた国立競技場（ＭＵＦＧスタジアム）のライブでは「３連単買います」「アランカール買います」と自前のうちわに競馬関係のことを書くファンをステージ上から多く発見し、「いいと思う」と口パクで答えたことが最近のうれしいエピソード。