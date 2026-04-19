女優の田中みな実が、パーソナリティーをつとめる４日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。知人との食事での“おごるおごられる論争”について私見を語った。

コラムニストでラジオパーソナリティーのジェーン・スーがゲストで登場し、食事などでの会計についてトーク。田中は「私は基本的に払った方が楽。いろいろと。後からのお礼とかの方が大変」と話した。

スーは田中と食事をした際、支払いをする田中のタイミングが素晴らしいと指摘。「この人とご飯行ったら、この人に払わせないために（同行者と）スクラム組んでますから」と話すと、田中も「私はタイミングのプロですから」「それでもすり抜けて行くから。気づかれないように」と認めていた。

その理由について田中は「お会計、一番もめたくないところなの。『お会計です』って持ってこられた時の、どうする？っていう一瞬の空気感が嫌なんです。ありがとう！２軒目行こう！っていい感じになるようにしたいの」と語った。

ただ、「ごちそうになるのが当たり前になるのもちょっと嫌かなって思いながら、そうしてしまったのは自分だなって。『ごちそうさまでした』は言われたいかなって」と本音も明かした。

そうは言っても、最近は外食は月に１回、ランチを入れても２回くらいしかしないという。「基本、自炊。友だちが家に来て、ご飯作って」だと田中。そして「今の悩みは、土日が空いちゃった時に誰も遊んでくれないの。ワンちゃんと一緒に散歩してくれたり」とポツリ。

「弘中ちゃん（元テレビ朝日の弘中綾香アナ）とか、滝沢カレンちゃんもワンちゃん飼ってるんだけど、ご結婚されてるじゃない？ 土日は家族で過ごすんだよね」と話した。