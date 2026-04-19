◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１１節 水戸２―０柏（１９日・Ｋｓスタ）

水戸はホームで柏に２―０で勝利し、Ｊ１の公式戦で初の３連勝を飾った。

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ＦＷ多田圭佑が２得点に絡む活躍で、常磐線対決の勝利へ導いた。相手のＭＦ久保藤次郎が前半３３分に退場したことで数的優位になると、後半１５分、ＤＦ大森渚生の左クロスからＭＦ真瀬拓海がつないだ球をシュート。「チームの約束事として、自分がキーパー前であのクロスを触らなければいけなかったが、入れなかった」と振り返りつつ「折り返しというか、こぼれ球を狙っていたらいいボールが来た。決めるだけだった」とうなずいた。

後半２０分には相手のパスミスをゴール前で奪い、ＦＷ渡辺新太の２点目をアシストした。敵地での前回対戦はボールを保持され続け、０―３で完敗。守備で後手を踏んだことから、布陣を柏と同じ３バックに変更し、マンツーマンで対応した。「チーム全体が連動して、いい守備をしたおかげで、自分のところにボールが来た。それを新太くんにつなげられたので、ゴールが生まれた」と振り返った。

この日は「ＪＸ金属さくらマッチ」として開催された。ＪＸ金属社の起源は多田の地元の茨城・日立市にあり、柏の母体である日立製作所も同じく日立市にルーツを持つ。様々な縁がある一戦で勝負強さを見せ、「水戸は街とのつながりを大事にしているクラブ。日立市出身の自分が活躍することで、茨城全体が盛り上がるとは思う。もっともっと自分が活躍して、茨城県での水戸ホーリーホックの価値を上げていければ」と息巻いた。