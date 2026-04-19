ロサンゼルスでレイカーズ戦を観戦

米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の最新姿がキャッチされた。NBAレイカーズ戦を観戦。ファンの間に反響が広がった。

ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦の初回に右脇腹を痛め、翌日に負傷者リスト（IL）入りが発表された。

18日（日本時間19日）に現れたのは、ロサンゼルスでのレイカーズ戦。レイカーズがインスタグラムで「ムーーーキーが会場に登場」として写真を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「コロラド行きのフライトに間に合わなかったのか（笑）」

「怪我してないだろ、すごく元気そうじゃん。バカンス中なのか」

「優雅な1枚だ！」

「笑える。だってドジャースは同じ時間に試合してたじゃん」

「ドジャースの試合サボったな」

「どうりでドジャースは負けたわけだ」

「試合があっただろ……なんでそこにいるんだよ（泣）」

「お腹痛い！（笑） なんでコロラドにいないの？」

「おいおい、どういうことだ（笑）コロラドにいるはずじゃなかったのか」

ドジャースは現在、敵地でのロッキーズ4連戦の2試合を終えたところだ。



（THE ANSWER編集部）