「すごく元気そう」 離脱中ベッツ、明らかになった最新の姿に反響「なんでそこにいるんだよ」
ロサンゼルスでレイカーズ戦を観戦
米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の最新姿がキャッチされた。NBAレイカーズ戦を観戦。ファンの間に反響が広がった。
ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦の初回に右脇腹を痛め、翌日に負傷者リスト（IL）入りが発表された。
18日（日本時間19日）に現れたのは、ロサンゼルスでのレイカーズ戦。レイカーズがインスタグラムで「ムーーーキーが会場に登場」として写真を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。
「コロラド行きのフライトに間に合わなかったのか（笑）」
「怪我してないだろ、すごく元気そうじゃん。バカンス中なのか」
「優雅な1枚だ！」
「笑える。だってドジャースは同じ時間に試合してたじゃん」
「ドジャースの試合サボったな」
「どうりでドジャースは負けたわけだ」
「試合があっただろ……なんでそこにいるんだよ（泣）」
「お腹痛い！（笑） なんでコロラドにいないの？」
「おいおい、どういうことだ（笑）コロラドにいるはずじゃなかったのか」
ドジャースは現在、敵地でのロッキーズ4連戦の2試合を終えたところだ。
（THE ANSWER編集部）