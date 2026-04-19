ムーキー・ベッツ【写真：ロイター】

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ロサンゼルスでレイカーズ戦を観戦

　米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の最新姿がキャッチされた。NBAレイカーズ戦を観戦。ファンの間に反響が広がった。

　ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦の初回に右脇腹を痛め、翌日に負傷者リスト（IL）入りが発表された。

　18日（日本時間19日）に現れたのは、ロサンゼルスでのレイカーズ戦。レイカーズがインスタグラムで「ムーーーキーが会場に登場」として写真を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「コロラド行きのフライトに間に合わなかったのか（笑）」
「怪我してないだろ、すごく元気そうじゃん。バカンス中なのか」
「優雅な1枚だ！」
「笑える。だってドジャースは同じ時間に試合してたじゃん」
「ドジャースの試合サボったな」
「どうりでドジャースは負けたわけだ」
「試合があっただろ……なんでそこにいるんだよ（泣）」
「お腹痛い！（笑）　なんでコロラドにいないの？」
「おいおい、どういうことだ（笑）コロラドにいるはずじゃなかったのか」

　ドジャースは現在、敵地でのロッキーズ4連戦の2試合を終えたところだ。

（THE ANSWER編集部）