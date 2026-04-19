元TBSのフリーアナウンサー・小倉弘子(51)が14日、自身のインスタグラムを更新し、結婚記念日を迎えたことを報告した。「4月14日 結婚記念日でした」とコメントし、夫で元Jリーガーのスポーツキャスター・水内猛氏(53)との2ショットを掲載した。



【写真】お互い50代 でも2ショでお祝い＆トレーニング

「本日より22年目突入」と丸21年が経過したことも報告。「お互いメンテナンスが大切なお年頃 ランチして筋トレしてきました 引き続きよろしくどうぞ」とサラリと伝えた。小倉アナと水内氏は2005年に結婚した。



掲載した画像は、小倉アナはジャージにキャップ、水内氏はＴシャツというお互いラフな姿でパスタを食べているというカジュアルなもの。それぞれがトレーニングに励む動画も掲載していた。



水内氏もインスタに同じ画像を掲載し「4月14日は、小倉弘子が水内弘子に代わった日 21年前に入籍しました」と報告。「暇な我々はランチして、一緒に筋トレするというセレブな1日でした 引き続き、水内家をよろしくお願いしまーす」と軽めなコメントで、“結婚記念日”と気張らずにサラリと過ごしていたことを伝えた。



（よろず～ニュース編集部）