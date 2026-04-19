秋山成勲、『VOGUE』モデルデビューした長女が14歳で170センチ超え 175センチ・父との背比べショットが話題
モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。身長が伸びた長女・サランちゃん（14）と肩を並べるほほ笑ましい姿を公開した。
【動画】「肩が少し似ているね」14歳長女・サランちゃんと背比べをする秋山成勲
秋山は、動画でサランちゃんの姿に「背が…」と驚いた様子を見せ、鏡を前に並び背比べを始める。2人が並ぶと「肩が少し似ているね」と話し、身長175センチあるという秋山とほぼ同じ位置にサランちゃんの肩が並んでいた。
肩が同じ高さまで成長していたが、秋山は「お父さんは顔が大きいじゃん」とユーモアあふれる反応を見せ、背が高いサランちゃんが猫背にならないためにマッサージや柔軟をしてあげる子煩悩な一面を見せている。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルデビュー、14歳で身長が170センチ超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。
【動画】「肩が少し似ているね」14歳長女・サランちゃんと背比べをする秋山成勲
秋山は、動画でサランちゃんの姿に「背が…」と驚いた様子を見せ、鏡を前に並び背比べを始める。2人が並ぶと「肩が少し似ているね」と話し、身長175センチあるという秋山とほぼ同じ位置にサランちゃんの肩が並んでいた。
肩が同じ高さまで成長していたが、秋山は「お父さんは顔が大きいじゃん」とユーモアあふれる反応を見せ、背が高いサランちゃんが猫背にならないためにマッサージや柔軟をしてあげる子煩悩な一面を見せている。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルデビュー、14歳で身長が170センチ超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。