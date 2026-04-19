ミャクミャク、閉幕から半年経っても人気衰えず 都内の写真集イベントに広島、静岡から… 涙浮かべる人も 出待ちも続出、ひと目見て「きゃー」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが19日、都内で行われたミャクミャク1st グラビア写真集『I myaku you.』発売記念イベントに登場。出待ちのファンが出るなどファンから熱烈な歓迎を受け、大阪・関西万博の開幕から1年、閉幕から半年が経っても人気は衰えていない。
【写真】意外と貴重？ミャクミャクのサイン
この日のイベントは3部制で、抽選で当たった約90人がミャクミャクと対面。ミャクミャクは話こそしなかったものの、手を振ったり、抱きしめたりしてファンを迎え、自身のスタンプとともに写真集を手渡していた。
ファンの中には涙を浮かべる人も。ミャクミャクに向かって「元気でね」「これからも頑張って」という言葉を送ったり、手紙を渡したりして交流していた。運営によると、この日は広島や静岡など遠方から訪れた人もいた。
会場には抽選で当たった人だけでなく、30人ほどの出待ちの人だかりも。見る機会は一瞬でも、姿が見えると「きゃー」と歓声を上げ、アイドルさながらの人気ぶりだった。
写真集『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろしている。
【写真】意外と貴重？ミャクミャクのサイン
この日のイベントは3部制で、抽選で当たった約90人がミャクミャクと対面。ミャクミャクは話こそしなかったものの、手を振ったり、抱きしめたりしてファンを迎え、自身のスタンプとともに写真集を手渡していた。
会場には抽選で当たった人だけでなく、30人ほどの出待ちの人だかりも。見る機会は一瞬でも、姿が見えると「きゃー」と歓声を上げ、アイドルさながらの人気ぶりだった。
写真集『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろしている。