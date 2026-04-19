あの、粗品＆ケロロ軍曹との3ショット、イメージ激変の圧巻美脚際立つ超ミニ丈コーデ姿を披露！
歌手やタレントとして活動するあのさんは4月18日、自身のInstagramを更新。18日開催の「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」での写真を披露しました。
【写真】あの、粗品＆ケロロ軍曹との3ショット
あのさんは「GirlsAward 2026 S/S『新劇場版ケロロ軍曹』サプライズランウェイしました ケロロ軍曹映画やるよ 『atmos pink × adidas Originals』も有難う御座いました」と続けました。
この投稿には、記事執筆時点の19日現在で4万件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】あの、粗品＆ケロロ軍曹との3ショット
粗品＆ケロロ軍曹とのスリーショットあのさんは「昨日一昨日と生放送続きでしたが今日はランウェイでした。ここ最近毎日のように良いことでバズりまくっててアリガトウ 明日はツアー福岡」とつづり、9枚の写真と3本の動画を投稿。お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんとアニメキャラクター・ケロロ軍曹とのショットや美脚が際立つ超ミニ丈ボトムスに白いハイソックスを合わせたコーディネートなどを披露しています。
この投稿には、記事執筆時点の19日現在で4万件を超える「いいね！」が寄せられています。
『新劇場版ケロロ軍曹』オープニング曲を担当！18日に東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されたファッション・⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演したあのさん。6月26日に公開予定の映画『新劇場版 ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のスペシャルステージには、映画のオープニング曲を一緒に担当した粗品さんと登場しました。
(文:福島 ゆき)